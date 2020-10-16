İngilizler Kıbrıs’ta trafolarımızı patlatıyor!..

Vallahi de Billahi de kafayı sıyıracağım!.. Şu halimize bir bakın… Eller neyi biz neyi tartışıyoruz… Finlandiya’nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin’in göğüs frikiği verdiği pozu ülkeyi karıştırmış. Ülke ikiye bölünmüş. Adamların başka derdi, tasası, sıkıntısı kalmamış frikik tartışması yaşıyorlar. Biz ne yapıyoruz?.. Ankara’da gece bekçiliği!.. Hangi resmi kurumların gece yarısı ışıkları yanıyor?.. Yanınca ne oluyor?.. Darbe mi geliyor?..

Ülkede Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş Ahmet Necdet Sezer bile “ışıklar yanıyor” rumuzlu kayıkçı kavgasını “13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı” diye değerlendirmiş. Yıllardır konuşmayan, suskun kalan, anayasa kitapçığını fırlatmasıyla tarihimize geçen Sezer, yaptığı eşsiz değerlendirmeyle konuya açıklık getirmiş!.. Sayesinde öğrenmiş olduk neden o gece ışıkların yandığını!.. Zaten o gün ülkede anayasa krizi yaşanmamıştı, hukuk da katledilmemişti… O yüzden Sezer’in bu değerlendirmesi çok yerinde ve aydınlatıcı oldu!..

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SÖZCÜ’den Emin abi (Çölaşan) dünkü yazısında Tanrı’ya mektup göndermiş bol bol dua etmiş… Eksik bırakmış… Ben ilave edeyim;

Tanrım, ne olur aklımıza mukayyet ol.

Amin.

Tanrım, Türk Milleti’nin akıl, gönül ve kalp gözünü aç.

Amin.

Tanrım, bu milleti hımbıl siyasetçi ve sözde devlet adamlarından tez vakitte kurtar.

Amin.

Neden kafayı sıyırmak üzerim, onu da izah edeyim;

Biz, Tanrı’nın şanslı kulları, lambaya püf de tartışmasına gark olurken tüm dünyaya meydan okuduğumuz (!) Doğu Akdeniz’de trafolarımızı patlatıyorlardı. Biz de burada masal dinliyorduk!..

İngiltere, 14 Ekim Çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi idaresindeki Nemesis-2020 tatbikatına katıldı. Belki, içinizde bilenleriniz vardır. İngiltere bu tatbikata geçen senelerde de katılırdı. Ancaak bu sefer durum çok daha değişik. Tatbikata ABD, Fransa, İtalya, Yunanistan, Mısır, İsrail ‘de katıldı. Tatbikat senaryosu Rumlara ait ve MEB sahasında sondaj yapan gemiye müdahaleyi veya gemiyi önlemeyi arama kurtarma vs. konularını kapsıyor.

İngiltere, bu sene yedincisi yapılan Nemesis tatbikatına 21 gemi 12 uçak ile katıldı. İngiltere, biri amfibi hücum gemisi olmak üzere 3 büyük gemiyle tatbikata iştirak etti. İngiltere’nin 3 savaş gemisiyle birlikte Rum kesimiyle eğitimler için gönderdiği asker sayısı bin 200 kişi.

Rum kesimine gelen İngiliz askeri kuvveti içinde deniz piyade komandoları da bulunuyor.

“Ee biz bu haberi medyada görmedik” mi dediniz. Vallahi, ben de Ankara’da yanıp sönen lambaları kovalarken son anda İngiliz ve Rum medyasında yakaladım. Üstelik, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği’nin internet sayfasına açıp bakın, orada daha fazla ayrıntı var. Kankaların medyasında, bütün haberlerde başlık neredeyse aynı; “İngiltere ilk defa bu kadar büyük bir deniz gücünü Kıbrıs’a gönderdi” diyorlar…

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İngiltere, “Doğu Akdeniz’de ben de varım ama Rum-Yunan ikilisinin yanındayım” dedi. Canım memleketim büyük karartma altındayken burnumuzun dibinde yaşanan bu kritik gelişmeler ne manaya geliyor? Her zaman olduğu gibi güvenilir ve tarafsız – tek tarafı vatan olan- kaynaklarımdan birine sordum. Stratejist, emekli Deniz Kurmay Albay Cahit Armağan Dilek, şöyle değerlendirdi;

“Ben, açıkçası İngilizlerin politikasında keskin bir dönüş olarak algıladım. İngilizler sinsidir ama görünürde sanki Kıbrıs sorununda ortadaymış gibi resim verirlerdi. Türk-Yunan sorunlarında da öyle. ABD nasıl keskin bir dönüşle Rum ve Yunanın yanında pozisyon alıyor özellikle son 2-3 yıldır, sanki İngilizler de ABD’yi takip ediyor. İngilizlerin bu sefer hem katılım sağladığı kuvvet çok büyük hem de 2 ay süreyle yani ekim ve kasımda Rumlarla karada ve denizde başka eğitim ve tatbikatlar yapmak için gelmeleri ilginç. Sanırım İngilizler, ABD ile birlikte hareket edip yeni senaryolar peşinde. Bunun da Kıbrıs’ın Girit olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

-İngiltere değişen jeopolitik ortam ve ittifaklar, yeni tehditler, savaşın değişen yapısı bağlamında İngiltere’nin çıkarları daha etkin olarak korumak için deniz komando kuvvetini yeniden yapılandırıp dünya üzerinde İngiliz tehdit algılamaları ve çıkarlarına uygun olarak yeniden konuşlandırma kararı aldı. Bu gizli bir bilgi değil. İngiliz Savunma Bakanlığı paylaştı bu bilgileri.

-İngiliz deniz komandoları üç bölgede konuşlanacak; Kutup (Arktik) bölgesi, Suveyş’in doğusu -ki İngilizlerin 100 yıllık stratejisidir bu-Suveyş’in doğusu stratejileri vardır ve Doğu Akdeniz.

Doğu Akdeniz’de nereye gelir konuşlanır bunlar? Hep denizde kalacak halleri yok ya deniz komandosu diye… Tabi ki Kıbrıs.

– Çoğu kişinin düşündüğü gibi bütün dünya veya ABD-İngiltere-Fransa vs. el ele verdi işleri güçleri sadece Türkiye diye olayı bağlamından koparıp hamaset taraftarı değilim. Adamlar küresel düşünüyor. Adamların küresel senaryosunda bize düşen parçası burası… Bizim etki alanımızın önemli bölümünü etkilediği için biz sanıyoruz ki sadece Türkiye hedefte… Hayır, Körfezdeki ülkeler de hedefte, kutuptaki doğal kaynaklar da hedefte, Kafkasya’daki paylaşım da hedefte, Çin’in bir yol bir kuşak projesindeki tüm alt projeler hedefte… Onlar için evet Kıbrıs önemli, küresel senaryoda onlar için yerel-taktik bir sorun ama bizim için hayati-stratejik sorun…

-İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamalarında dünyada bu üç bölgeye konuşlanacak deniz komanda birliklerinin görevinin özel kuvvet operasyonları yapmak, krizlere müdahale etmek, istihbarat toplamak olarak belirtiliyor.

-ABD-İngiliz ortaklığı dedik ya… ABD’nin Rumlara silah ambargosunu kaldırmasının yanında Yunan toprakları Amerikan askeri üsse dönüştürmesini unutmayalım. Hele hele Girit’teki Suda üssünde ABD’nin yüzen üs denen devasa gemisini (USS Hershel Woody Williams) daimi olarak konuşlandırmasını hiç unutmayın… Bu gemiyle müttefikleriyle Doğu Akdeniz’de, Kuzey Afrika’da her yere kısa sürede müdahale mümkün. Emin olun bu gemide İngiliz deniz komandolarına da yer vardır.”

Tanrı bize gören gözler nasip etsin.

Amin… Amin… Amin…

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-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.