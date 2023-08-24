İnce çizgi

Galatasaray, Molde karşısında rüyadan uyandı, gerçeklerle yüzleşti. Kalitesini hatırladı ve 1-0 sonrası 2 golle maça yeniden tutundu. İkinci yarının başı, ilk devreyle aynı olunca Molde ikinci golü buldu. İkinci yarıda Molde oynadı, Okan Buruk’un takımını İcardi galibiyete taşıdı.

Norveç Ligi’nin 20. haftasının oynanması sebebiyle rakip tamamen hazır durumdaydı. Galatasaray’a galibiyeti getiren kendi kalitesinin yanında rakip kadronun kalitesinin düşük olmasıydı.

Yönetim ve Okan Buruk bu maçı baştan sona yeniden izlemeli! Öncelikle Torreira yoksa Galatasaray orta sahası yok. Şampiyonlar Ligi’nde başarı isteniyorsa o zaman sadece 8 numara değil bir de Torreira’yı yedekleyecek 6 numara şart! Mertens’in varlığı sahada her zaman artı yazıyor ancak tempo yükseldikçe gücü düşüyor. Ziyech’in olabildiğince hızlı şekilde sahada olması gerekiyor. Nelsson ve Abdülkerim ikilisini destekleyecek kaliteli bir stoperin şart!

Eksikler belli ama gelenlerin sahaya çıkma süreleri de artık hızlanmalı. Rakipler yeni transferlerini hemen sahaya sürüp, faydasını görürken Galatasaray’da sürekli, “Hazır değil” cevabı geliyor. 3-2’lik galibiyet mutlu ederken, düşündürdü. Fırsat transferi derken öncelik arz eden takviyeler için geç kalındı. Buruk ve ekibi oyuncu hazırlama konusunda ağır kalıyor. Fırsatla, hazırlıkla, hüsran arasında ince bir çizgi vardır. Milyonlar harcanarak yapılan bu büyük yatırımın sonunun zafer olması için ince çizgi ayarı çok iyi yapılmalı.