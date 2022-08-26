Fenerbahçe, geçen sezon ligin ilk 3 haftasını 9 puanla bitirmiş, gol bile yememişti. Bu periyotta Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki’yi iki maçta da yenip gruplara kalmıştı. Ancak takıma da teknik ekibe de ne inanç vardı ne güven.

Geçen sezonla bu sezon arasındaki farkı aslında iki kelimede gizli: İnanç ve güven.

Fenerbahçe taraftarı, geçen sezonun son 14 haftalık periyodunda yakılan ateşi alevlendirmeye başladı. Taraftar Jorge Jesus’a güveniyor, takıma inanıyor. Oluşan sinerji de Fenerbahçe’yi bol gollü galibiyetlere taşıyor.

Jesus, Avusturya’daki ilk maçtaki gibi yine 3’lü savunmayla takımı sahaya sürdü. Sistem her maçta değişse de Fenerbahçe’de sürekli gol arama mantalitesi hiç değişmiyor. Yeri geliyor seri paslaşmalarla aktif dinlenme yapıyorlar, yeri geliyor baskıyla rakibi hataya zorluyorlar.

İrfan Can, sakatlık sonrası 2 golle Jesus’un aklını karıştırdı. Mert Hakan şık bir golle forma yarışına katıldı.

Fenerbahçe, oyunun direksiyonunu hiç bırakmıyor, tempoyu istediği gibi ayarlıyor. Giren, çıkan birbirini aratmıyor. Fenerbahçe’yi izlemek keyif veriyor.