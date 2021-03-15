İmamoğlu’nun Whatsapp Mesajı

İmamoğlu’nun ünlü twitinden sonra gözler Meral Hanım’a çevrilmişti.

Habertürk canlı yayınında Akşener gene dikkatli bir üslupla konuyu geçiştirdi. Ama şunu da söylemeyi ihmal etmedi.

“Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran’da Pervin Buldan benim faili meçhulcü olduğumu, katil olduğumu tarif etti.”

Ayrıca Buldan’ın eşinin öldürüldüğü dönemle ilgili olarak da “Ben o sırada görevde değildim. Buldan’ın o günkü görevlileri iyi araştırması gerekir. Bu çok yanlış.” dedi.

İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener belli ki Buldan’ın bu suçlamasını hazmedememiş.

★★★

Ama programda asıl ben başka yere takıldım.

Akşener “Ekrem Bey Bana whatsapp mesajı attı. Burda göstermem doğru olmaz” dedi.

Acaba İmamoğlu mesajda ne yazmıştı?

★★★

‘İBB Koridorları’na uzandım.

İmamoğlu’nun whatsapp mesajının peşine takıldım.

Mesajın içeriğini öğrendim. Ama yazılmamak kaydıyla öğrendiğim için tam olarak yazamayacağım.

Ama şu kadarını söyleyebilirim.

Ekrem Bey, tweete karşı oluşan tepkilerden dolayı ‘abla’ dediği Meral Hanım’a bir “gönül alma” mesajı atmış.

Whatsapp mesajını pazartesi sabah 10 sularında göndermiş.

★★★

Hazır ‘İBB Koridorları’na girmişken tweetin perde arkasını da didikledim.

Ekrem Bey böyle bir açılımı daha önceden planlamış mıydı?

Cevap: Evet.

Ekrem Bey, uzunca bir süredir “cesur muhalefet” çıkışı üzerine çalışıyormuş. Türkiye’nin tıkanan sisteminin ancak cesur bir muhalefet çıkışıyla açılacağını öngörüyormuş.

Yoksa patronlu başkanlık sisteminin küçük büyük bütün kurumları tıkayacağını ve Türkiye’nin yönetilemez hale geleceğini varsayıyormuş.

★★★

Peki İmamoğlu bütün bu çıkışları hangi sıfatla yapıyor?

Yoksa herkesin aklına gelen Cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını mı başlattı da biz bilmiyoruz?

Herkes adaylık konusunu yakıştırsa da… İmamoğlu bu konuda serinkanlı durmayı tercih ediyormuş.

Hatta ‘İBB Koridoru’nda şu sözü duyulmuş.

“Kimin aday olduğunun önemi yok! Önemli olan bizim cesur muhalefet yaparak ön açmamız… Aday olacak kişiye yol açmamız gerekir” diyormuş.

★★★

Bundan sonra Ekrem İmamoğlu’ndan cesur muhalefet hamlelerini sıklıkla göreceğimizi söyleyebilirim.

Nerden Çıktı Bu Zeki Müren Düşmanlığı!

Önce Özdemir Erdoğan saydırdı… Sonra Alpay…

Sanat güneşimiz Zeki Müren’i yerden yere vuruyorlar.

Peki neden?

Kişisel husumet mi?

Sanatını yetersiz bulmak mı?

İyi ama… Niye bunca yıl sonra onu yerden yere vuruyorsunuz?

Nerden çıkıyor bu ‘paşa’ düşmanlığı…

★★★

Her starın bir de görülmeyen yönü vardır… Tamam…

Her zirvenin bir de karanlık evresi vardır… Tamam…

Her başarılı kişi bazılarını rahatsız etmeden başarıyı yakalayamaz… Tamam

İyi ama bütün bunlardan bize ne?

★★★

Çünkü bana göre…

Zeki Müren demek güzel Türkçe demekti.

★★★

Zeki Müren demek Türk Sanat Müziği demekti.

Zeki Müren demek gösterişli ama ince bir zevkle hazırlanmış sahne kostümü demekti.

Apartman topuklu ayakkabı, sanat güneşi, paşam demekti.

Zeki Müren demek muhafazakar Türk toplumuna yapılmış en devrimci hareket demekti.

★★★

Bakınız… 80 darbesinden sonra yurt dışına kaçan devrimcilerin anılarına yer veren “Sosyalist Sol Konuşuyor” kitabında, devrimciler ‘O sürgün yıllarında en çok neyi özlediniz?’ sorusuna verdikleri cevaplardan biri de Zeki Müren dinlemek diyorlar.

Yani… Zeki Müren, gurbettekiler için de… Sürgündekiler için de “memleket” demekti.

★★★

Yapmayın efendiler… ‘Eski ve o güzelim Türkiye’den elimizde bir Zeki Müren’imiz kaldı.

Onu da mahvetmeyin…