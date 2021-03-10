İmamoğlu’nun “Tek Kişilik Açılımı”nın Perde Arkası

Kemal Bey, son CHP kurultayında “Dostlarımız” dedi….

Sadece bu kelimeyi izah etmek için 4 kez açıklama yaptı.

Konu öyle netameliki…

“Dostlarımız” diye sadece HDP’yi kastetmediğini, Deva’dan Gelecek’e kadar geniş bir yelpazeyi kastettiğini anlatmaya çalıştı.

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Yani

Bir kurultay konuşmasına tam 3 TV programı…

Kemal Bey “Dostlarımız” ı zor tarif edebildi.

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Engin Özkoç…

CHP’nin gözü kara Grup Başkanvekili…

Hakkında kaç fezleke var, sayısını o bile bilmiyor.

KRT’deki programımız da soruyu ben sordum.

“Dostlarınız kimdir?”

Saydı saydı…

Sonra ben üstüne gittim.

“HDP de var mı?” dedim.

Engin Bey, açık yürekliliğini esirgemedi.

“Elbette var” dedi. “Anayasa’nın ilk dört maddesine itiraz etmeyen herkes var” diye ekledi.

Aynı gece…

Daha bizim program bitmeden başka kanallar o bölümü kesip yayınladılar.

Aynı anda TT oldu Engin Özkoç..

Neyi anlatmak istediğini 2 gün izah etmek zorunda kaldı.

Türk Demokrasisinin ‘Cıs’ Partisi

HDP Türk demokrasisinin “cıs” partisidir.

Daha şehitlerimizin düştüğü toprak kurumamışken…

HDP, terör örgütüyle arasına mesafe koymamışken…

Hiçbir siyasi HDP’ye mesafe koymadan konuşamaz…

Dokunan yanar…

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Peki Ekrem İmamoğlu nasıl oldu da o tweeti attı?

Tek başına bir açılıma mı kalkıştı?

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Perde arkasını aktarayım.

İmamoğlu 8 Mart’ı Bekleyemedi!

İBB, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyükçekmece’de bir fidan dikimi planladı.

8 Mart Hatıra Ormanı’na önde gelen kadınların adlarının verileceği fidanlar dikilecekti.

Bu etkinlik için İmamoğlu, Meral Hanım’a davet mesajı iletti.

Fidan dikim etkinliğine katılıp katılmayacağını sordurdu.

Meral Hanım’ın çevresinden gelen ilk mesaj olumluydu.

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Burada parantez açayım. (Meral Akşener, kadınları önceleyen bir siyaset takip ediyor. Televizyon programlarında bile kadın gazetecilerin programlarını öncelikli olarak tercih ediyor. Kadın bir genel başkan olarak bu pozitif ayrımcılığı da alkışı hak ediyor.)

8 Mart etkinliği olur da üstelik İmamoğlu davet eder de Akşener gitmez mi?

İmamoğlu’na, Akşener’in katılabileceği iletildi.

(Pervin Buldan’ın da dikime katılıp katılmayacağı konusunda Akşener’in bilgisi var mıydı? Onu öğrenemedim.)

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İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

İmamoğlu sabahı bekleyemedi.

Daha 7 Mart Gecesi bitmemişti ki….

Saat 23.20’de bir tweet attı.

Tam şöyle diyordu İBB Başkanı…

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan’ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”

Buğra Kavuncu Bile Eleştirdi!

İmamoğlu, daha bir yıl önce “Memleket masası kuralım ama HDP olmasın” diyen Meral Hanım’ı, HDP eş başkanı Pervin Hanım’la aynı tweete sıkıştırıvermişti.

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Tabi kızılca kıyamet koptu.

Yavuz Ağıralioğlu zaten zor bekliyordu.

İlk tweet ondan geldi.

Sonra yağmur gibi açıklamalar…

İlçe başkanları…İl başkanları…Milletvekilleri…

Hatta 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu kampanyasında en önde çalışan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu bile kınamak zorunda kaldı.

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Karadenizli tez canlılığı, İmamoğlu’na pahalıya patlamış oldu.

Tabi ertesi gün artık geri dönemeyeceği için fidan dikme törenini Pervin Buldan’la baş başa yaptı.

İmamoğlu böylece yandaş medyaya haftalarca yetecek bir fotoğraf vermiş oldu.

Sadece o kadar mı?

Bundan böyle HDP ile ilgili CHP’ye yönelik atılan tüm salvolardan o da nasibini alacak.

Ve eğer günün birinde İYİ parti ile CHP arasında köprüler atılırsa bunun günahı çoklukla İmamoğlu’nun defterine yazılacak.

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Uzun lafın kısası…

İmamoğlu, ‘tek kişilik Kürt açılımıyla’ büyük siyasi risk aldı.

Bundan sonrasını göğüslemek onun işi…

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Haaa…Bu arada Meral Hanım ne yaptı dersiniz?

Elbette ki o tepkileri gördükten sonra ağaç dikme etkinliğine gitmedi. Kısa bir açıklama yapmakla yetindi.

“Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu bu tweeti beğenmediler!”

★★★

Yani Meral Hanım…

Limanda bekletilen İzzeddin Vapuru’nu* kısık gözle izlemeye devam ediyor.

(*İzzeddin Vapuru ile ne kastettiğimi merak edenler iki önceki “Meral Hanım, İzzeddin Vapuru’nun Bekletiyor” yazıma bakabilirler.)

Yattığın Yer Nur Olsun Osman Paşam!

Osman Erbaş Paşa’nın

ölüm haberi geldiği andan

itibaren o kadar çok mesaj

aldım ki… Osman Paşa’nın

silah arkadaşları duygularını paylaştılar…

Nasıl kahraman bir subay olduğunu…

Nasıl fedakarca görev yaptığını…

Terörle mücadelede nasıl en ön cephede yer aldığını uzun uzun anlattılar.

Ama bir şeyi yeni duydum…

Paşamızın olası emekliliğindeki en büyük hayali başını sokacağı bir ev sahibi olmakmış.

★★★

Bu memleket ayakta duruyorsa Osman Paşa gibi kahramanlarımızın yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.