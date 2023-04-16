İlk yarılar klasik oldu!

Fenerbahçe’nin oynadığı maçların ilk yarılarındaki etkisiz futbolu artık bir klasik oldu. Hücumda organize olamamasına rağmen Fenerbahçe’nin ilk yarıda iki topu direkten döndü, Arda’nın güzel şutlarını Ankaragücü kalecisi Gökhan kurtardı.

Arda ilk yarıda resmen bir futbol yeteneğinin nasıl olacağının gösterisini yaptı. Valencia uğraştı ama maalesef Serdar Dursun ile birlikte olmuyor. Serdar santrfor oynayınca Valencia sol çizgide kalıyor ve düşüyor oyundan.

Ankaragücü de genel olarak kendi sahasında oyunu kabul etti. Fenerbahçeli oyunculara oynayacak alan bırakmadılar. Zayıf kontrataklarla çıktılar. İkinci devre Ankaragücü daha atak oynamaya çalışınca Fenerbahçeli oyuncular rakip sahada boş alan bulup etkili olmaya çalıştılar. Şampiyonlukta iddialı olan Fenerbahçe takımının futbol anlayışı çok daha pozitif olmalı. İkinci devre karşılıklı ataklarla dengede oynandı oyun. Fenerbahçe için kağıt üzerinde kolay gözüken Ankaragücü maçı oldukça zor oldu. Son anlarda Crespo’dan gelen galibiyet golü şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Maçın hakemi ise afyon yutmuş gibiydi sahada! Verdiği, vermediği yanlış faul kararları ile sabırları oldukça zorladı.