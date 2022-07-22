İlk sınavdan kalan: Jesus’un tecrübesi

Jorge Jesus, yıllarca Türk takımlarınca anıldı. Sonunda Fenerbahçe, onu Türkiye’ye gelmeye ikna etti. Hazırlık etabında Portekizli hocanın hanesinde olumlu doneler birikti. Alıştığımız ‘transfer de transfer’ tavrında değildi. Gelen oyuncular düşük maliyetliydi. Bazıları kapalı kutuydu.

Jesus’un “Yıldızlar değil takım oynar” mesajını Dinamo Kiev maçında da gördük. İsmail Yüksek’i sahada gören pek çok taraftarın “Yeni birini mi aldık” dediğine eminim. İsmail’in performansı Jesus’tan başka kime yazılabilir? Fenerbahçe’nin Kiev’e yaptığı ön alan baskısı etkiliydi. Jesus, bunu sürekli kullanacak belli ki… Geri dönüşlerde rakibe alan kaldı zaman zaman ama bu da çalışıldıkça halledilemeyecek mesele değil.

Fenerbahçe adına en büyük eksiğin topu kaleye sokacak isim olmaması geleneği, sezonun ilk maçında da sürdü. Joshua King’in hazır olmaması kadar, Kiev savunmasının ceza sahasına gömülmesi de Fenerbahçe’yi durduran faktördü.

Jesus’un en kritik özelliği ise maçın ardından görüldü. Problem yaratan değil çözen isim olduğunun işaretini verdi kurt hoca. Transfer sorulduğunda, “Önümüzde bir maç var ve bunu konuşmanın anlamı yok. Takımımın kalitesi turu geçmeye yeter” dedi Portekizli. Küçük ama önemli bir anekdot bu.

Jorge Jesus yılların tecrübesi. Belki de Vitor Pereira’nın başaramadığı takım kenetlenmesini sağlayacak isim de odur. Göreceğiz…