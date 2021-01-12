İktidara oy verenler egemen olabilir ama bu, halkın egemen olduğu anlamına gelmez…

Benim kuşağım “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” özlü sözünü Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendi…

Evet ama…

Büyük önderimiz o sözü; “Halkı kulu, vatanı mülkü gören padişahlık” rejimini cumhuriyete dönüştürdükten sonra söylemişti…

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Siyasette ve sosyolojide her zaman geçerli olan, “zamanın ruhu” kuralıdır…

O dönemin ruhu:

Vatanını işgalden…

Halkını padişahın kulu olmaktan kurtarmış…

Ulusu, kendi topraklarının ve yargısının sahibi yapmış İstiklal Savaşı kahramanlarının da ruhunu etkilemişti elbette…

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Günümüz dünyasında ise artık kabul edilmektedir ki:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletin” değildir…

Bir ülkede “demokrasi” yoksa…

Bir ülkede “hukuk” yoksa…

Bir ülkede “yargı” bağımsız değil…

Aksine…

Siyasetin emrindeyse…

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O ülkede…

İktidarı tayin eden kitleler egemen olabilir belki…

Ama…

Bu…

Halkın külliyen egemen olduğu anlamına gelmez…

KILIÇDAROĞLU’NUN YAPTIĞI YAKIŞIKSIZ DA ERDOĞAN’IN YAPTIKLARI ÇOK MU YAKIŞIKLI?..

Kemal Kılıçdaroğlu, arkasında 26 milyon oy bulunan…

YSK tarafından tescil edilmiş bir kişiden:

“Sözde cumhurbaşkanı” diye söz etti…

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Bu üslûp, Atatürk’ün kurduğu…

Atatürk’ün şereflendirdiği bir siyasi partinin genel başkanına yakışmaz…

Hatta…

Siyasi ahlaka yakışmaz…

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Peki…

Ömer Çelik’in Kılıçdaroğlu’nun bu ayıbını eleştirmek amacıyla CHP için kullandığı “Yassıada zihniyeti” suçlaması siyasi ahlaka yakışır mı?..

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Evet…

“Yassıada zihniyeti” demokrasi tarihimizin ayıbıdır…

Ve fakat…

O ayıpta…

CHP’nin kusuru…

Ülkeyi o noktaya götürürken demokrasiyi de hukuku da:

Aşındıran…

Örseleye…

İtibarsızlaştıran DP kadrolarından çok daha azdır…

TSK’YI 28 ŞUBAT MAĞDURLARI MI YOKSA O SÜREÇTE ORDUYA YAKIN DURANLAR MI TASFİYE ETİ?

Ergenekon skandal hukukuyla infaz edilen emekli askerlerin içinde çok sayıda Cemil Meriç karşıtı olduğu kanaatindeyim…

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Neden karşıydılar büyük Türk filozofuna?..

“Bir tek kişinin ölmesindense bir milyon kilometre kare toprağın kaybedilmesini tercih ederim” dediği için…

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Çünkü o muhteşem isyan…

“Savaş karşıtlığı” idi…

Çünkü o muazzam söz:

“İnsanı topraktan daha çok severim” demekti…

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O dönemin askeri…

Her türlü sorunu…

Silah ve savaşla çözmekten yanaydı…

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O dönemin komuta kademesine göre:

Atatürk karşıtlığı gibi terör de siyasi bir sorundu ve…

Her iki sorun da…

Meclis marifetiyle…

Hukuk yoluyla…

Daha çok demokratikleşerek değil…

Daha çok Atatürk karşıtı ve…

Daha çok terörist yok edilerek çözülmeliydi…

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Bugün (Sanırım)…

Atatürk’ün gerçek düşmanlarının…

Terörün bitmemesi için sürekli savaş hali yaşatanların…

Ve…

O dönemin bir dini cemaatini kullanarak TSK’yı tasfiye edenin kim/ler olduğunu zulüm gören askerler de biliyorlar…

ÖNCE KENDİ GENEL BAŞKANINI ELEŞTİRMELİ…

Zırt pırt, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen zihniyet…

Demokrasinin beşiği Amerika’da yaşanan Kongre baskınını da “milletin” yaptığını bilmiyor olabilir mi?..

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Eğer “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin” ise “Millet” kim?..

İktidarı tayin eden seçmenler mi?..

Muhaliflere oy veren seçmenler mi?..

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Ömer Çelik belli ki…

Egemenliği hukuktan alıp kendi seçmenlerine vermeye kalkışan Trump ile aynı zihniyeti taşıyor…

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Aksi olsaydı…

Ana Muhalefet Partisi İstanbul İl Başkanı’na:

“Terörist” diyen…

Ulustan söz ederken:

“Onlar ve biz” ayrımcılığı yapan kendi genel başkanını da eleştirirdi…

MODERN DİNDARLIK MI YOKSA YOZ BİR İSLAMCILIK MI TEHLİKELİ?..

Muhafazakar ama küresel…

Dindar ama bilimden vazgeçmeyen…

Hepsi “Kemalist” değil ama…

Hiçbiri de “Atatürk düşmanı olmayan” bir ulus yaratmak isteyenlerin…

Kökten dinci…

Emevî İslâmcısı…

Ve…

Şeriat yanlısı milyonlardan çok ehveni şer olduğunu anladılar…

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Umarım geç kalınmamıştır…

Umarım…

Asıl tehlike bertaraf edildikten sonra…

Atatürk’ün hedef gösterdiği uygarlık yolunda el ele yürüyecek bir ulus haline geliriz…

BÖYLE BİR MUCİZEYİ ANCAK AKP ZİHNİYETİ BAŞARABİLİRDİ…

AKP iktidarın en büyük özelliği:

Küçülürken aslında nasıl da büyüdüğümüzü kanıtlayabilmek…

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2019 yılı Ekim ayında 668 bin kişi iş bulma umudunu kaybetmişti…

2020 yılı Ekim ayında ise bu sayı 1 milyon 511 bin kişiye yükseldi…

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2019 yılı Ekim ayında iş aramayan ama iş bulsa çalışacak olanların sayısı 2 milyon 175 bindi…

2020 yılı Ekim ayında ise bu sayı 4 milyon 348 bine çıktı…

Ama…

Aynı süreçte…

İşsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu…

İşsizlik oranı da…

0.7 puanlık azalış ile yüzde 12.7 seviyesinde gerçekleşti.

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Yaaaa…

Böyle bir mucizeyi ancak AKP zihniyeti başarabilirdi…

Ve…

Başardı…