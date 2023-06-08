İkinciliği bırak Cenk’e bak

Futbolun aslında ne kadar ciddi bir iş olduğunu biliyoruz. Bir anlık dalgınlık seni rezil eder, rakibi vezir. Konya’nın her iki yarıda da öyle aman aman pozisyonu yoktu. Buna karşın siyah-beyazlılar iddiasız rakibinden 3 golü yemeyi de başardı. Burada Mert Günok’un hataları başroldeydi. Bir kalecinin üç golde hata yaptığını uzun zamandır görmüyorduk. Ancak ihale bir futbolcuya kalamaz tabii ki…

Beşiktaş’ın kanatları özellikle de bekleri hiç çalışmadı dün. Rosier istekli ama verimsiz, Umut ise beceriksizdi. Gedson ve Salih takımı hücumda tutmaya çalıştı. Buna karşın özellikle son yarım saatte 10 kişi kalmış rakibe karşı sadece ortalara bel bağlamak Şenol Güneş’in olduğu kadar futbolcuların da hatasıydı.

Aboubakar ve Cenk ikilisi, yorgunluktan da olabilir, ama al-ver yapamadıkları gibi aşırı özgüvenle varyeteye de kaçtılar. Buna karşın son anlarda Aboubakar’ın kafa vuruşunda Sehic’in yaptığı kurtarış olmasa işler değişebilirdi.

İkincilik gitti, sezon bitti. Ama dileriz ki Cenk’in durumu iyidir. Son maçın son anlarında sakatlandı. Kariyeri iki kez diz sakatlıklarıyla sekteye uğramıştı; dileriz üçüncüsü olmaz. Onun sağlık durumu Beşiktaş açısından gelecek sezonun da kaderini çizebilir.