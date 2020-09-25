İkinci yarıdaki oyuna evet
Sezon başından bu yana Galatasaray galip gelse dahi ağır bir futbol sergiliyordu. Sahadaki oyuncuların kendini yormadan ‘Nasıl olsa maçı kazanırız’ mantığıyla hareket etmeleri zevksiz bir oyunu da ortaya çıkarıyordu. Doğal olarak geçen sezon son 10 maçlık kötü periyot, şampiyonluğa mâl olmuştu. Bunun en büyük nedeni takımın pandemi arasından sonra kendini toparlayamamasıydı. Yaptığım yorumların amacı da ikazdı. Tekrar bu sıkıntıların yaşanmaması için zaman zaman bu eleştiriler ağır da oldu. İlk yarıda Hajduk Split, hızlı, çabuk ve rahat kullanılabilir toplarla Galatasaray’ı oldukça rahatsız etti. İlk yarıda sarı-kırmızılıların pozisyonu yok.
İkinci yarıda Hajduk Split’in oyunu kazanacağını düşünüyordum. Ama Galatasaray, rakibin gücünü kabul etmekten uzak ve rakip alanda baskı kurarak, savunmasını da ileride kurarak net pozisyonlar buldu. 3 tane Diagne’nin, 2 tane de Babel’in harcadığı pozisyon vardı. Oysa bu tür oyuncuların güzel oyunu golle süslemeleri gerekiyordu.
Belhanda oyuna girişinin ardından kilidi açtı. Babel de kaçırdıklarını affettirip skoru belirledi. İkinci yarıdaki Galatasaray, son dönemde en çok keyif veren oyununu ortaya koydu. Terim, mükemmel oyun ve galibiyeti getiren isimlerle ligde ve Avrupa’da devam edecek mi göreceğiz. Çünkü takımda kenarda oturursa rahatsız olacak oyuncular mevcut. Fatih Hoca bu kez formayı adaletli dağıtacak mı göreceğiz?