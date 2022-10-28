Ali İskefli
28 Ekim 2022

İkinci turu zora soktu

Yazarlar: Ali İskefli

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor’un hedefi puan çıkartarak grupta Kızılyıldız’ı devre dışı bırakmak ve liderlik şansını son haftaya taşımaktı. Trabzon maçın başında ev sahibi avantajını iyi kullanan rakibin tempo yapmasını, topu yağında tutarak engelledi.

Hâlâ ağır bir görüntü veren Umut’un hatası sonucu geri düşen Trabzon, gol kutlamaları bitmeden Bakasetas’ın duran topundan beraberliği sağladı. İkinci yarı risk almaya başlayan Kızılyıldız karşısında bordo-mavili ekibin orta sahası top kazanıp baskı yakmakta bir hayli zorlandı. Gözler Siopis’i aradı. Ancak en büyük yanlış, Trabzonzpor’un kazanmak yerine kaybetmemek için oynamasıydı. Gruptan çıkma şansı bile zora girdi.

Yazarlar
İkinci turu zora soktu
Ali İskefli