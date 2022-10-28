İkinci turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor’un hedefi puan çıkartarak grupta Kızılyıldız’ı devre dışı bırakmak ve liderlik şansını son haftaya taşımaktı. Trabzon maçın başında ev sahibi avantajını iyi kullanan rakibin tempo yapmasını, topu yağında tutarak engelledi.

Hâlâ ağır bir görüntü veren Umut’un hatası sonucu geri düşen Trabzon, gol kutlamaları bitmeden Bakasetas’ın duran topundan beraberliği sağladı. İkinci yarı risk almaya başlayan Kızılyıldız karşısında bordo-mavili ekibin orta sahası top kazanıp baskı yakmakta bir hayli zorlandı. Gözler Siopis’i aradı. Ancak en büyük yanlış, Trabzonzpor’un kazanmak yerine kaybetmemek için oynamasıydı. Gruptan çıkma şansı bile zora girdi.