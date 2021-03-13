İkinci devre müthişti

Beşiktaş, düne kadar tarihinde sadece 1 galibiyet alabildiği Başakşehir deplasmanında hem bir laneti kırmak hem de şampiyonluk yarışında dev bir engeli aşmak istiyordu. Son şampiyon için ise kabus gibi geçen sezonda futbolcuların özgüveninin artması için müthiş bir fırsattı bu maç.

Maç çok tempolu başladı. İlk 7 dakika içinde önce Aleksic’in, sonra Aboubakar’ın direkte patlayan şutlarını izledik. Acaba Başakşehir açık mı oynayacak diye düşünürken kısa süre içinde her şey normale döndü. Beşiktaş oyunu rakip alana yığdı, kapanan Başakşehir kontralarla pozisyon aradı.

İkinci yarıda heyecan da kalite de üst seviyedeydi. Adeta bir gol düellosu izledik. Oyun planı olan iki hocanın karşı hamleleri de heyecan seviyesinin bir kat artmasını sağladı.

Dünkü maç gösterdi ki, Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmak istiyorsa savunmadaki sıkıntıları çözmeli. Fenerbahçe derbisi zaten birçok konuda belirleyici olacaktır.