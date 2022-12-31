Türkiye’de yıllardır futboldan çok hakemleri konuşuyoruz. Aslına bakarsanız bu, işimize de geliyor. Kaybeden takım için hakem her zaman mağlubiyetin sorumlusudur. Ancak artık işler tehlikeli bir boyuta gidiyor.

8 Ocak’ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. Dün hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’den arka arkaya basın toplantıları geldi. Kimse hakemlik kurumundan memnun değil. Bunu bilen TFF, hakemleri koruma altına almak için yönetmeliği değiştirerek maç öncesi ve sonrası hakemlerle ilgili konuşulmasını yasakladı. Ancak, Erkan Özdamar, Sivas-Galatasaray maçında öyle bir karara imza attı ki ortada ne yönetmelik kaldı ne kalkan.

Kimsenin nedenini anlamadığı şekilde golü iptal eden Özdamar ile VAR’daki Özgüç Türkalp, TFF’yi resmen ateşe attı. TFF yönetimi de hakemlik sisteminin iflas ettiğinin farkında. Ancak bu isimlerle yola devam etmek dışında ellerinden bir şey gelmiyor. Hakemlik camiasındaki kokuşmuş düzen, kirli ilişkiler ne yazık ki futbolun üzerindeki kabus bulutu olmaya devam ediyor.

2022’yi hakem tartışmalarıyla uğurladığımız gibi 2023’ün ilk günlerinde de hakemler yine manşetlerde olacak. TFF’nin köklü değişimler yapması, hakemlik kurumunu baştan aşağı yenilemesi şart.