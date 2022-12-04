İdeal seks süresi ne kadar?

Bizim ülkemizde çiftlerin cinsel birliktelik süresi yaklaşık 15-20 dakika arasındadır. Ancak cinsel ilişkide amaç uzun süreli birliktelik değil bedensel ve ruhsal bir paylaşım sonucunda karşılıklı cinsel doyuma ulaşmaktır…

Gerçekten herkes bizim gibi midir?

SORU:

Üç yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel birliktelik süremiz 5 dakikayı geçmi­yor. Ona göre bu normalmiş ve herkes bizim gibiymiş. Ancak ben bu kadar sü­rede uyarılmış olmuyorum. Normal bir ilişki ve sevişme süresi nedir, gerçek­ten herkes bizim gibi mi? S.E./ Aydın

CEVAP:

Ruh sağlığı ve cinsel sağlık biliminin en tartışmalı konularından biri de norm ve dışı kavramlarıdır. Bilimsel çalışmalarda genellikle çoğunluğun ortalaması norm olarak kabul edilip bunun dışında kalan­lar norm dışı olarak görülür. İnsanların çoğunda cinsel konularda herkes gibi olma, normun içinde kalma isteği vardır. Ancak normun ne olduğu, çiftin beklenti­sine, içinde yaşanılan toplumun yapısı ve zamana göre değişir. Cinsel doyuma ulaş­mak için karşılıklı cinsel çekim, uygun yer, uygun zaman, uygun ve yeterli uyarı gerekir. Sizin durumunuzda eşinizle sizin cinsel doyum için gerekli olan uyarılma süresinde bir uyumsuzluk olduğu anlaşı­lıyor. Bu durumu onunla konuşarak sizinle daha fazla zaman geçirmesini, uyarılmak için daha fazla ön sevişmeye ihtiyacınız olduğunu, yeniliklere açık olduğunuzu söyleyebilir, bu konuda ısrarcı olabilirsiniz.

Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım, cinsellikte ne istediğini bilen ve bunu söyleyen biriyim. Eşim ise ‘hiç konuşma. Bu beni çok rahatsız ediyor’ diyor. Ne yapmalıyım? U.D./İstanbul

CEVAP:

Bütün insan ilişkilerinin temelinde konuş­ma ve iletişim vardır. Aynı şey evlilik ve evlilikte cinsellik içinde geçerlidir. Bir tabu olarak görülen, bilimsel gerçeklerin yerini hurafelerin aldığı cinsellik için iletişim çok daha önemlidir. Bu nedenle daha ilişkinin başından itibaren iletişime açık olmak istek ve arzuları dile getirmek doyumlu bir cin­selliğin temel unsurudur. Bununla birlikte bazı erkekler cinsellik yaşarken ilişkinin akışının bozulduğunu düşünerek konuş­maktan kaçınabilir. Daha uyumlu bir cinsel yaşama sahip olabilirsiniz.

Eşim acaba beni arzuluyor mudur?

SORU:

33 yaşındayım. Eşimle görücü usulüyle evlendik. Başlarda onu çok beğenmemiş ve çekici bulmamıştım ama zamanla arzulamaya başladım. Başlarda onu çok reddettim eşim beni gerçekten arzuluyor mudur? T.K./Bursa

CEVAP:

Her türlü genellemelerden kaçınmakla birlikte kadın ve erkek cinselliği bazı konularda farklı olabiliyor. Erkekler için cinsellik daha çok dürtüsel olduğu için fiziksel çekicilik ve cinsel istek duygulardan önce gelirken kadınlar da duygusal yakınlık ve güven cinsel çekimin önüne geçer. Kadın birlikte olacağı erkeğin anne olduğunda ve çocuğunu büyütürken yanında olacağından emin olmak ister. Ancak bunu hissettiğinde eşine karşı cinsel arzu duymaya başlar. Yazdıklarınızdan eşinizi sonradan sevip güvendiğiniz için cinsel isteğinizin arttığı anlaşılıyor. Evliliğiniz bu yönde ilerlediği için kendinizi şanslı görebilirsiniz.