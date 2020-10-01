Hüsmen bütün dış borçların ödeneceğini söylüyor… Ramiz ise bunun nasıl olacağını merak ediyor…

Doğu Perinçek, Erdoğan’ın yarın (Cuma) vereceği müjdeyi açıkladı.

Söylendiğine göre, Zonguldak açıklarında 2.2 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunmuş…

Cuma günü 1 dolar 4 liraya düşebilirmiş…

Haberi duyan Hüsmen’le Ramiz arasında şu konuşma geçmiş…

– A be Ramiz duydun mu; dolar düşçek, TL çıkıcaamış…

– Kim diyo be ya?..

– Reis yarın açıklaacakmış be agacım…

– Doların nası düşçeeni mi?..

– Yok be agacım…

– Sülesene madem be susak aazlı, nası düşçekmiş dolar?..

– Şüüle… Doların düşmesi için ne lazım?..

– Dolara iç iitiyaç olmaması, kulaklarmızdan dolar fışkırması lazım…

– Başka?..

– Bütün borçlarımızı ödemememiz, itaalatı durdurmamız lazım…

– Tamam işte… Reiz, Zonguldak açıklaanda 2.2 trilyon metreküp doal gaz rezervi bulduumuzu açıklaacakmış…

– Açıkladıında nolcak be ya?..

– Bütün borçlarmız ödenmiş olmaacak mı be agacım?..

– Te be kapçık aazlı nası olacak o üle?..

– Agacım be… Doal gaz ital eden ülke olmaktan çıkıp doal gaz iraaç eden ülke konumuna gelmeecek miyiz?..

– Bütün bunlar bir gecede mi olacak be agacım?..

– Sevgili peygamber efendimizi (sav) bir gecede miraça gönderen cenabı Allaa sevgili kulu ve asrın lideri için 2.2 milyar metreküp doal gazı bi gecede fışkırtamaz mı be yaa?.. Cenabı Allaa göre güç mü var yani?..

– Allaa Allaa… Allaa Allaa… Bunu iç düşünmemiştim biliyon mu?..

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Sahi…

Siz işin bu boyutunu hiç düşündünüz mü?..

ASLINDA BU BİR SKANDAL…

SÖZCÜ’den Erdoğan Süzer’in haberi:

“YEP’e (Yeni Ekonomi Programı) göre, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 875 milyar dolarla 2012 yılının gerisine düşecek. İşsizlik 2023 sonuna kadar çift hanede kalmaya devam edecek.”.

Cumhuriyet döneminde hiçbir hükümet, bırakın 8 yıl öncesine, 1 yıl öncesine bile dönmeyi hedeflememiş…

“Daima ileri” diyerek bir önceki yıldan daha iyi performansı hedeflemişti…

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İlk defa bir hükümet, 8 yıl önceki ekonomik performansı yakalayabilme hedefi çizdi kendisine…

Aslında bu bir skandal…

Ama…

Demokrasi tarihinde böylesine başarısız olmuş hiçbir hükümet, ana muhalefet partisinden 20 puan fazla oy alamadı…

Aksine, çöktü…

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Acaba…

Türkiye’nin bu skandal hedefe rağmen halen iktidardan memnun olanlar ülkesi olmasında… Muhalefetin hiç mi suçu yok?..

Bütün suç seçmende mi?..

HANİ OLMAZDI?..

YEP, 2023’te dolar 8 TL olacak diyor…

Muhalefet partileri eleştiriyor…

Durun kardeşim…

Bi sorun bakalım nasıl olacak?..

Hadi bi kıyak yapayım da ben söyleyeyim size nasıl olabileceğini…

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2023 senesinde mesela 1 dolar 80 lira olursa…

Değerli büyüklerimiz de TL’den 1 tane sıfır atarlarsa…

Adını da Yepyeni TL koyarlarsa…

Ne olur?..

1 dolar 8 lira olur…

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A be birader…

Hani olmazdı?..

OH OLSUN SİZE…

İşsiz kalan tiyatrocular hikayelerini anlatmış…

Memleketine dönen de varmış…

Taksicilik yapan da…

Zamanında:

“Bırakın bu işleri de kuran kursuna gidin, imam hatibe gidin; sanatçı olamazsınız ama cumhurbaşkanı bile olursunuz. En kötü ihtimalle imam olursunuz, 8 bin lira maaş alıp gül gibi geçinip gidersiniz” dedik ama dinlemediniz…

Oh olsun size…

İKİ KURUM TAM ÇÖKTÜ…

Son 7 – 8 yılda iki kurum tam çöktü…

Biri hakimlerimiz…

Diğeri hakemlerimiz…

Neden çöktü biliyor musunuz?..

İkisi de siyasetin emrine girdi de ondan çöktü…

Bu felaketin ortadan kalkması ülkeyi yöneten siyasi iradenin elinde…

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Siyasi irade bu felakete son verir mi?..

Seçim, kazanacağını bilse akşam üzeri “bağımsız yargının değeri” konulu samimi bir açıklama duyarız…

Ama…

Seçimi kaybedeceğinden korktuğu için kaldırmıyor…

Kaldırmayacak…

DİJİTAL TORUNUM MÜCAHİD UZUN’DAN İNCİLER

“Suudi Arabistan 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kaldı. Hiç, Türkleşmiş Arap yok ama Türkiye’de milyonlarca Araplaşmış Türk var..!”.

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Ülkede üç kalıbın kırılması gerekiyor.

“Ben devletim…”.

Değilsin… Sen bir personelsin….

“Biz Osmanlı torunuyuz…”.

Osmanlı hanedandı… Sen onun asker ve vergi aldığı yoksul köylünün torunusun…

“Bu devletin ekmeğini yiyenler…”.

Devletin ekmeği falan yok…

O halkın ekmeğidir, alın teridir….