MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Hulusi Akar’a da zor sorular

Depremin ilk anından itibaren paniğe kapılan ve çaresizlik içinde bocalayan iktidar özellikle askerin sahaya geç sürülmesi ile ilgili yoğun eleştirilere uğramıştı.

Ancak iktidar her şeyde olduğu gibi bu konuda da inkar yolunu seçti.

Askerin ilk andan itibaren sahada olduğunu ileri sürdü.

Oysa 10 ilde de ilk üç içinde askeri gören tek kişi bile yoktu.

Dün bu köşede DEVA Partisi’nin Süleyman Soylu’ya sorduğu soruları yayınlamıştım.

Bugün de yine DEVA Partisi’nin bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sorduğu “can alıcı” soruları size sunuyorum;

ANA SORU: 2’nci Ordu ne zaman arama kurtarmaya katıldı? Kaç TSK mensubu sevk edildi?

Türk Silahlı Kuvvetleri doğal afetlerden sonra icra edilecek arama kurtarma faaliyetlerinde hangi planlamalar dahilindedir? İçişleri Bakanı tarafından depremden 1 saat sonra dördüncü seviye acil durum ilan edilmiştir. Depremlerde arama kurtarma faaliyetleri için kritik zaman dilimi olan ilk 24 saatte ve ilk 48 saatte kaç Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bölgeye arama kurtarma amacıyla sevk edilmiştir? Afet bölgesinde 8 Şubat 2022 tarihiyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamında bölgeye kaç Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu sevk edilmiştir? 21 Şubat itibariyle afet bölgesinde kaç Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bulunmaktadır? Karargahı deprem bölgelerinden Malatya’da bulunan 2’nci Ordu’da kaç askerimiz görev yapmaktadır? 2’nci Ordu arama kurtarma faaliyetlerine ne zaman katılmıştır? Depremlerde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının görev tanımı ve yetkilerini düzenleyen mevzuat hükümleri ve protokoller nelerdir? Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan iş makinaları, jeneratörler, alternatif haberleşme sistemleri, soğuk iklim çadırları, ısıtıcılar, aydınlatma setleri, mobil sahra mutfakları, mobil sahra fırınları, mobil sahra banyoları, mobil sahra tuvaletleri, mobil sahra çamaşırhaneleri, mobil su ikmal noktaları, mobil su ısıtıcıları, mobil sahra hastaneleri, yük kamyonları, çekiciler, akaryakıt tankerleri ve römorkları, su tankerleri ve römorkları gibi araç ve gereçlerden kaç adedi deprem bölgesinde kullanılmıştır? Valilerden il sınırlarındaki askeri birlikleri enkaz kaldırma çalışmalarına çağırma yetkisi doğrultusunda Bakanlığınıza yazılı ya da sözlü bir talep ulaşmış mıdır?

Bİ SORALIM BAKALIM

Ulaştırma Bakanı’na çok önemli sorular

DEVA Partisi, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da çok önemli sorular yöneltmiş.

Soylu ve Akar gibi Karaismailoğlu’nun da bu sorulara verilecek cevabı var mı bilmiyorum.

Muhtemelen daha önce olduğu gibi yine bu atanmış kişiler seçilmiş kişilerden gelen sorulara cevap vermeyeceklerdir.

Ancak kayda geçmesi için soruları burada da tekrarlamak istiyorum;

ANA SORU: Haberleşme neden çöktü? Yabancı ekipmanlar neden geri çevrildi? Sosyal medya yavaşlatma kararı kim tarafından ve hangi gerekçeyle alındı?

Neden hemen depremin akabinde elindeki uçak, İHA ve helikopterlerle yıkılan konutlar, kapanan yollar, yıkılan köprüler tespit edilerek ihtiyaçlar belirlenememiştir ve gerekli planlama buna göre yapılamamıştır? AFAD’ın 9-10-11 Ekim 2019 tarihlerinde, yaşadığımız depreme çok benzer olan senaryoya göre yaptığı tatbikatın ulaşım ve iletişime ilişkin sonuç çıktısı tarafınıza iletilmiş midir? AFAD, tarafınıza söz konusu tatbikattaki çıktılar doğrultusunda alınması gereken tedbir ya da geliştirilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulunmuş mudur? Bulunduysa bu konuda tarafınızca bir süreç yürütülmüş müdür? Afet ve acil durumlarda müdahalenin yapılabilmesi, koordinasyonun sağlanabilmesi, kaynakların etkin kullanımı, kısaca afet ve acil durumun bütüncül olarak yönetilmesi açısından haberleşme sistemlerinin daima faal olması hayati önem taşıdığı bilinirken, neden haberleşme kanallarının tümü çökmüştür? Afet sonrasında yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi, toplumun doğru olarak bilgilendirilerek doğru ve güvenli bilgiye ulaşması elzemken niçin internet kısıtlamasına gidilmiştir? Sosyal medya yavaşlatma kararı kim tarafından ve hangi gerekçeyle alınmıştır? Depremden etkilenen alanda ses ve veri iletişimi ne kadar süreliğine ve ne kadar hasar almıştır? GSM operatörleri ile deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için herhangi bir hazırlık veya protokol oluşturuldu mu? GSM operatörlerinin afet yönetim tedbirleri neler olmuştur? Mobil şebekelerde yaşanan aksaklıklar doğrultusunda, iletişim ve haberleşmede yabancı şirketlerden gelecek olan ekipman ve uydu sistemleri neden geri çevrilmiştir? İskenderun Limanı gibi büyük bir ticaret limanında deprem gibi doğal afet sonrasında meydana gelebilecek yangın ve diğer risklerin acil durum planlarının olması ve bunun Liman Başkanlığı sorumluluğunda uygulanması gerekirken yangın neden günlerce söndürülememiştir? Hatay Havaalanı’nın 1’nci derece deprem riski olan bir zeminde yapılması sürecinde Bakanlığınızca buna ilişkin bir risk değerlendirme süreci yürütülmüş müdür? Uzman uyarılarına rağmen havaalanı neden bu bölgede inşa edilmiştir? Havaalanının olası bir afet durumundaki hayati önemi göz önünde bulundurulduğunda, havaalanının da olası bir depremde hasar görebileceği tarafınızca dikkate alınmış mıdır ve buna ilişkin bir ön hazırlık yapılmış mıdır? Uzmanların yakın zamanda olası bir deprem için uyardıkları, özellikle İstanbul için ulaşım ve iletişimin sorunların ortaya çıkmaması için hazırlıklar ne durumdadır? Risklerin azaltılması ve hazırlık kapsamında bu bölgelerimizde hangi çalışmalar yürütülmektedir? Beklenen büyük İstanbul depreminde, İstanbul ile birlikte 9 ilimizdeki 8 milyon hanede 26 milyon insanımızın etkileneceği, tehdit altındaki çevre iller ile birlikte de milli gelirimizin yarısının doğrudan etkileneceği bir depreme hazırlığınız nedir?

DÜZELTME

Atatürk fotoğrafı yazısında bir küçük yanlış

Pazar günü çalışma odamda asılı olan Atatürk fotoğrafı ile ilgili bir yazı yazmıştım.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon bu fotoğrafta dedesinin de olduğunu ve kendisi için büyük anlam taşıdığını söylemişti.

Ben de kendisinden fotoğraftaki diğer kişilerin isimlerini rica etmiştim.

Telefonla not alırken Atatürk’ün yanındaki komutanlardan birinin adını Mehmet Işık Atlı diye yazmışım.

Oysa o komutanın adı Mehmet Aşir Atlı imiş.

Tolon Paşa telefonla arayıp düzeltti.

Ayrıca Harp Tarihi ve Strateji Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Şahin de bir mesaj atarak ismi düzeltti.

Bu küçük yanlış için sizlerden özür dilerim.

Kızılay’ın afet anında çadır satması da neyin nesidir?

KAFAMI BOZAN ŞEYLER

Kızılay’ın afet anında çadır satması da neyin nesidir?

Kızılay, afet anlarında en iyi alışan kurumlardan biriydi.

Ancak AKP iktidarı ile bu kurum da yozlaştı.

Eş ahbap dolduruldu kuruma.

İnanılmaz maaşlar ödendiği yetmiyormuş gibi Kızılay bir de Erdoğan’ın vakıflarına ciddi paralar aktardı.

Ancak bunların hiçbiri son depremde yaşanan rezaletle yarışacak boyutta değil.

Haberlerde okudunuz, Kızılay depremin üçüncü günü çadır talebinde bulunan Ahbap yardım derneğine çadır satmış.

İşin rezil tarafı Kızılay’ın başkanının ekranlara çıkıp bu satışı sanki normal bir şeymiş gibi anlatması

Kızılay’ın zamanında Fethullah Gülen’e övgüler yağdırması ile tanınan Başkanı Kerem Kınık yüzü hiç kızarmadan “O çadırlar zaten AFAD’a gidecekti, ama Ahbap gelip çadır talep edince biz de normal prosedürü işlettik” diyor.

Yuh yani.

Bir kere madem o çadırlar AFAD’a gidecekti neden depoda duruyordu?

Sonra depreme yetiştirilecek olan çadırlardan para kazanmak da neyin nesidir, yapılacak iş Ahbap yetkilisine “Bu çadırlar zaten AFAD’a teslim edilecek, sizin ayrıca almanıza gerek yok” denilmesiydi.

Bu nasıl bir ahlak ve vicdan anlayışıdır anlamak mümkün değil.

ŞAKA GİBİ

Bahçeli “İstifa et” sözünü yanlış anlamış

Önce Fenerbahçe sonra da Beşiktaş maçlarında tribündeki seyircilerin büyük bir bölümü “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Bu tabii ki iktidarı adeta çılgına çevirdi.

Bu protestoya ilk tepkiyi nedense MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gösterdi.

Bir dizi tweet atan Bahçeli, “Galatasaray maçında da böyle bir durum yaşanırsa maçların bundan sonra seyircisiz oynanması gerektiğini” söyledi.

Bahçeli daha sonra da üyesi olduğunu söylediği Beşiktaş’tan istifa etti.

Sanıyorum Bahçeli “istifa” taleplerini yanlış anladı.

Millet; hükümetin istifasını istiyor, Bahçeli’nin Beşiktaş’tan istifasını değil.

Şimdi ortalıkta dolaşan bir başka espri ile “O zaman Erdoğan da Fenerbahçe’den istifa etsin” deniyor.

Bu arada Behçeli’nin bu çıkışı bana göre hiç hayra alamet değil.

İktidar anladığım kadarıyla toplumu iyice gerdikten sonra OHAL’i tüm yurtta yaygınlaştırmayı planlıyor.