Horlama cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Horlama bekar biri için tek kişilik bir sorun iken evli çiftlerde iki kişiyi ilgilendiren bir soruna dönüşür. Üstelik bu durum çiftin cinsel hayatına da zarar verir…

Yaşadığımız soruna nasıl çözüm buluruz?

SORU:

35 yaşındayım. Sorunum eşimin sabaha kadar traktör sesi gibi horlaması. Gece uyuyamayınca bütün gün yorgun oluyorum. Bu yüzden seks yapma isteğim de olmuyor. Eşim soğuk olmakla suçluyor. Bunu aşabilir miyiz? K.F./Erzurum

CEVAP:

Uykuda horlama sık görülen ve uyku kalitesini oldukça bozan önemli bir sorundur. Burun tıkanıklığından, sindirim sorunlarına kadar birçok nedeni olabilir. Horlama bekar biri için tek kişilik bir sorun iken evli çiftlerde iki kişiyi ilgilendiren bir soruna dönüşür. Çift ilişkisinde eşlerden birinin horlama sorunun olması o çiftin cinsel hayatını da olumsuz etkiler. Yeterince uyuyamayan ya da uyku kalitesi düşen eşin cinsel birliktelik için enerjisi kalmaz ve cinselliği bir görev gibi yaşamaya başlayabilir. Böyle bir durumda öncelikle horlama sorununu çözmeye odaklanmalıdır. Günümüzde bunun çözümüne yönelik damlalar ve ilaçlardan, çeşitli aparatlara oradan ameliyata kadar pek çok uygulama vardır. Sağlıklı nefes alıp kaliteli uyku sağlandığında genellikle horlamaya bağlı cinsel sorunlarda çözülecektir.

Erken boşalmanın tedavisi mümkün mü?

SORU:

37 yaşındayım. Evlendiğimden beri erken boşalma sorunum var. Bu durum eşimle aramda ciddi sorunlara neden oluyor. Tedavisi mümkün mü? G.D./Sivas

CEVAP:

Cinsel hayatı aktif olan her 10 erkekten neredeyse 7’sinde görülen erken boşalma düzgün tedavi edildiğinde ve söylenenler yapıldığında kesin tedavisi olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Erken boşalma tedavisinde ilaç tedavisi ya da cinsel terapi seçenekleri vardır. İlaç tedavileri ucuz ve kısa sürede etkili olduğundan kısa vadede daha ekonomik gelmekle birlikte kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Cinsel terapi biraz daha sabır ve zaman istemekle birlikte daha kalıcı ve etkili bir yöntem olduğundan uzun vadede rahat etmek isteyenlerin tercihi olmaktadır. Yaklaşık 10-12 görüşme sürer, bu da yaklaşık 1.5-2 aylık bir süreye denk gelir. Yoğunlaştırılmış terapi ile bu süre bir haftaya indirilebilir.

İlişki sırasında niye ağrı çekiyorum?

SORU:

Ben 26 yaşında bir erkeğim. Cinsel ilişki ve mastürbasyon sırasında cinsel organımda ağrı oluyor, sonra kendiliğinden geçiyor. Doktora gitmedim, bu ağrı neden olabilir, hangi doktora gitmeliyim? R.C./ Adana

CEVAP:

Cinsel ilişki ve sonrasında cinsel organlarda ağrı genellikle kadınlarda görülen bir durumdur. Erkeklerde cinsel organda görülen ağrının sebebi genellikle penisin organik yapısıyla ya da enfeksiyonlarla ilgilidir. Peniste ağrının en önemli nedeni penis kılıfında enfeksiyon nedeniyle bükülmeye bağlı peyroni hastalığıdır. Ayrıca idrar yolu iltihabı, sert seks ya da mastürbasyon kaynaklı tahriş, gereğinden uzun süre boşalmadan seks yapmak, seks kazalarından kaynaklı penis kırılması, sünnet hataları, varikosel hastalığı ve penisteki yapısal bozukluklar da ağrıya neden olabilir. Ayrı her zaman bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Sizin bir üroloji uzmanına görünmeniz, onun önerileri doğrultusunda hareket etmeniz uygun olur.