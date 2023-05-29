Her ilişkide orgazm olmak şart mı?
Kimi çiftler her ilişkide orgazm olmayı zorunluluk gibi görür. Ancak bunun hep hedef olarak konulması ilişkiyi zora sokabilir.
Eşime bu derdimi nasıl anlatabilirim?
SORU:
4 yıldır evliyim Eşim her ilişki sonrası benim orgazm olup olmadığımı sorup duruyor. Bu baskıdan kurtulmak için bazen orgazm taklidi yapıyorum. Sizce her ilişkide orgazm olmak zorunlu mu, eşime derdimi nasıl anlatırım? M.D./Bursa
CEVAP:
Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Kadının ve erkeğin cinsel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniyle eşler ne zaman orgazm olacaklarını tam olarak belirleyemezler. Çünkü orgazm dediğimiz şey sempatik sinir sistemi denilen refleksleri yöneten bir sistem tarafından başlatılır ve bitirilir, bazen de hiç olmayabilir. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Kadınlar için orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişki ya da daha çok zevk almak için için zorunlu değildir. Cinsel tutku ve paylaşım kadın için yeterli olabilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak orgazm olmasanız da birlikte olmaktan mutlu olduğunuzu söyleyebilir böylece onunda orgazm yaşatma kaygısını azaltabilirsiniz.
Yaşadığım sorunun bir çaresi var mı?
SORU:
19 yaşında bir gencim.95 kiloyum. Benim derdim kadın göğsü gibi duran göğüslerim. Bu nedenle hiç kız arkadaşım yok. Kilo versem bu sorundan kurtulur muyum? M.D./İstanbul
CEVAP:
Tüm erkeklerde ve kadınlarda meme bezleri vardır. Bu bezler erkeklerde daha az gelişmiştir. Bununla birlikte bazı erkeklerde özellikle ergenlik döneminde bu meme dokusunun anormal şişmesi veya büyümesi hiç de nadir olmayan bir durumdur. Buna jinekomasti denir. Yazdıklarınızdan henüz ergenlik dönemini tamamlamadığınız ve kilolu olduğunuz anlaşılıyor. Ergenlik döneminde jinekomasti geçici olmakla birlikte bazı durumlarda özellikle kilolu erkeklerde bazı sorunlara neden olabilir. Ciddi özgüven kaybı ve sosyal ilişkilerde sorunlara yol açan bu sorunun tedavisi vardır. Sizin öncelikle spor yapıp kilo vererek bir süre daha beklemeniz, geçmemesi durumunda bir estetik ve plastik cerrahi uzmanına görünmeniz uygun olur.