Her ilişkide orgazm olmak şart mı?

Kimi çiftler her ilişkide orgazm olmayı zorunluluk gibi görür. Ancak bunun hep hedef olarak konulması ilişkiyi zora sokabilir.

Eşime bu derdimi nasıl anlatabilirim?

SORU:

4 yıldır evliyim Eşim her ilişki sonrası benim orgazm olup olmadığımı sorup duruyor. Bu baskıdan kurtulmak için ba­zen orgazm taklidi yapıyorum. Sizce her ilişkide orgazm olmak zorunlu mu, eşime derdimi nasıl anlatırım? M.D./Bursa

CEVAP:

Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Kadının ve erkeğin cin­sel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniy­le eşler ne zaman orgazm olacaklarını tam olarak belirleyemezler. Çünkü orgazm de­diğimiz şey sempatik sinir sistemi denilen refleksleri yöneten bir sistem tarafından başlatılır ve bitirilir, bazen de hiç olmayabi­lir. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Kadınlar için orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişki ya da daha çok zevk almak için için zorunlu değildir. Cinsel tutku ve paylaşım kadın için yeterli olabilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak orgazm olmasanız da birlikte olmaktan mutlu oldu­ğunuzu söyleyebilir böylece onunda orgazm yaşatma kaygısını azaltabilirsiniz.

Yaşadığım sorunun bir çaresi var mı?

SORU:

19 yaşında bir gencim.95 kiloyum. Be­nim derdim kadın göğsü gibi duran gö­ğüslerim. Bu nedenle hiç kız arkadaşım yok. Kilo versem bu sorundan kurtulur muyum? M.D./İstanbul

CEVAP:

Tüm erkeklerde ve kadınlarda meme bezleri vardır. Bu bezler erkeklerde daha az gelişmiştir. Bununla birlikte bazı erkeklerde özellikle ergenlik döneminde bu meme dokusunun anormal şişmesi veya büyümesi hiç de nadir olmayan bir durumdur. Buna jinekomasti denir. Yazdıklarınızdan henüz ergenlik döne­mini tamamlamadığınız ve kilolu oldu­ğunuz anlaşılıyor. Ergenlik döneminde jinekomasti geçici olmakla birlikte bazı durumlarda özellikle kilolu erkeklerde bazı sorunlara neden olabilir. Ciddi özgü­ven kaybı ve sosyal ilişkilerde sorunlara yol açan bu sorunun tedavisi vardır. Sizin öncelikle spor yapıp kilo vererek bir süre daha beklemeniz, geçmemesi durumunda bir estetik ve plastik cerrahi uzmanına görünmeniz uygun olur.