Hem estetik hem atletik

Galatasaray’ın Başakşehir önündeki futbolunu kısaca anlatmak gerekirse başlıktaki ifadeyi kullanmak yeter bence; estetik ve atletik… Topun kullanımında zarif sarı-kırmızılılar, kazanılmasında da agresif… Koşulması gerektiğinde süratli, pas verilmesi gerektiğinde de inceci…

Başakşehir’i farklı yendikleri için değil hak ettikleri için söylüyorum bunları. Okan Buruk’un gereğinden fazla eleştirilmesi de takımı ateşlemiş sanki. Sürekli boştaki adamı buluyorlar. Icardi’nin ‘Guti’vari pası bunun en büyük örneği. Anahtar pas kalitesi üst seviyede ki Buruk, bu oyunu Başakşehir günlerinden beri kullanıyor. Topun gerisinde yani rakibi bekledikleri anlarda bile alan paylaşımını ve saha içi yerleşimini çok iyi yapıyor Galatasaraylılar.

Duran toplar ve şut kalitesi gibi geliştirmeleri gereken yönleri de var ancak ne Galatasaray anlatılan kadar kötü ne Fenerbahçe övüldüğü kadar iyi.

Sezonun koskoca bir ikinci bölümü önümüzde bekliyor. Daha kimse ne şah ne mat. Kesin olan şey ise Galatarasaylıların ‘Dünya Kupası keşke sezon ortasında oynanmasaydı’ dediği. 40 günlük arayı en az Okan Buruk istiyordur şüphesiz. Ve taraftarlar tabii ki; bu takımı çok özleyecekler…