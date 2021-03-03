HDP’ye sıkıştırılan siyasetten son dakika kulisleri…

HDP üzerinden Millet İttifakı’nı şeytanlaştırma ve parçalama projesi…

Bir süre daha vizyondan inmeyecek gibi gözüküyor!.. Kurguladıkları başarı destanları fos çıkınca ve hatta ağır, acı bedeller ödenmesine de sebep olunca başka da binecek dalları kalmadı gibi…

★★★

Siyasette erken konuşmamak, oltaya gelmemek ayrı bir maharet ve tecrübe ister. Aylardır, HDP’nin kapatılması konuşuluyor… İktidar ve küçük ortakları üzerinde tepiniyor… Ortada icraat yok!.. HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için tezkereler ortaya atıldı. Bana sorarsanız, Meclis Genel Kurulu’na zor iner!.. İktidar bu oltayı epey bir süre daha sallar muhalefetin üstüne. İYİ Parti’de bazı sözcüler zokayı çabuk yuttu ve erken açıklamalarda bulundu. Daha sonra farklı sözcüler tarafından ortalık toparlanmaya çalışıldı ama bu da kafa karışıklığı fotoğrafının verilmesine yol açtı. Şu an gelinen noktada ne diyor İYİ Parti; “Dosyalar gelsin içeriğine bakar. Ona göre kararımızı veririz.” Yani, terör içerikli olan dosyalarda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy verilecek. O zaman neden erken beyanatlarla saray iktidarının değirmenine su taşınıyor?.. Bekleyin dokunulmazlık dosyalarını. Oltaya gelmenin gereği var mı?..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in özellikle kritik durumlarda partisinin milletvekillerine tekrar tekrar hatırlattığı şu hususu çok iyi bilirim;

“Eğer benim söylediklerimle vicdanınız arasında sıkışır kalırsanız, vicdanınızın sesini dinleyin, vicdanınızın dediğine göre hareket edin.”

Sanırım, HDP milletvekillerinin dokunulmazlık oylamaları sırasında İYİ Parti Meclis grubu serbest bırakılır. Eğer dosyalar Genel Kurul’a gelirse!..

★★★

Araştırma şirketi ANAR, bir zamanlar AKP siyasetinin en önemli aparatlarının başında gelirdi. Bu şirket sadece yaptığı araştırmalarla değil akıl hocalığı ile de AKP siyaseti üzerinde etkin bir rol oynardı. Dün, haber sitesi Gerçek Gündem’de eski ANAR Başkanı İbrahim Uslu’nun bazı değerlendirmelerine göz attım. Bir zamanların has AKP’lisi İbrahim Uslu şimdilerde kendi deyimiyle, “CHP Genel Merkezi’ne profesyonel danışmanlık hizmetleri veriyor”. Uslu, seçmenin değişen eğilimlerini analiz ederken, CHP’nin sağcılaşmaması gerektiğini söylemiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da çok yakın durduğunu bildiğimden kafamdan “Acaba Uslu, Yavaş’ın, yavaş yavaş CHP’den kopacağı sinyalini mi veriyor?” diye dehşet soruları geçti!..

Gazeteci Semra Topçu’nun YouTube kanalına, İbrahim Uslu’nun söylediklerinden alıntı yapılan haberin detaylarını merak ederseniz, Gerçek Gündem haber sitesine bir göz atıverin… Bana sanki, İbrahim Uslu, CHP’deki 10 Aralık hareketinin sözcülüğüne soyunmuş gibi geldi. Buradan, İbrahim Uslu’ya sorular yöneltmek isterim;

-CHP kulislerinde bir süredir seslendirilen ve 10 Aralıkçıların isteği olarak dillendirilen ”CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Murat Karayalçın olsun” formülüne nasıl bakıyorsunuz?..

– Murat Karayalçın veya herhangi bir solcu adayla, Tayyip Erdoğan karşısında 50 artı 1’i bulunabilinir mi ?.. Bu konuda yaptığınız anket çalışmaları var mı?..

★★★

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısındaki konuşmasında, en sert tonda yine tekrarladı;

“Türkiye bir hukuk devleti ise HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.”

Ee, peki o zaman muhterem Genel Başkan’a da soralım;

– Hatip Dicleleri, Leyla Zanaları cezaevinden, şu anda ortağı olduğunuz bu iktidar çıkarmadı mı?.

– Cezaevinden çıkar çıkmaz bu şahısları, Dışişleri konutunda iktidar ortağınız ağırlamadı mı?..

-“Çözüm süreci” ihaneti sayesinde HDP, doğu-güneydoğu da hakimiyet alanı oluşturmadı mı?..

– Terör odaklı partilerin kapatılması bu iktidar tarafından zorlaştırılmadı mı?..

– Terör örgütleriyle (FETÖ,PKK) ortaklık, pazarlık masaları kuran şu anda ortağı olduğunuz iktidar değil mi?..

– Terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan bu iktidar sayesinde “Sayın Apo” olmadı mı?..

-Habur’da, teröristleri törenle karşılatan, ayaklarına hakim göndererek beraat ifadelerini hazırlayan, beraat ettiren bu iktidar değil miydi?..

– Dolmabahçe Sarayı’nda, terörist başı Öcalan’ın kaleme aldığı mutabakat muhtırası okunurken HDP’li milletvekillerinin yanında, iktidar ortağınız AKP milletvekilleri ve bakanları oturmuyor muydu?..

– Oslo’da PKK sözde liderlerine- teröristlere “İstemediğiniz vali, kaymakam, emniyet müdürü olursa- varsa onlara görevlerinden el çektireceğiz” sözünü iktidar ortağınız AKP vermedi mi?..

– Çok dilli belediyecilik kimin iktidarı zamanında uygulandı?.. Kürtçe, Ermenice, Süryanice tabelalar kimin iktidarı zamanında belediye binalarına asıldı?..

-Sözde terörist şehitlikleri kimin iktidar zamanında törenle açılıyordu, gövde gösterileri yapılıyordu?..

-PKK istiyor diye “ANDIMIZ” yasaklanmadı mı?.. “T.C.”yi ortağınız AKP, Türk topraklarından kazımaya kalkışmadı mı?..

-Şimdii, üzerinden yıllaar geçtikten sonra, Kobani olayları gerekçe gösterilerek “HDP kapatılsın”, “HDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın” deniyor. Peki, sayın Bahçeli; çapulcu başı Barzani’nin peşmergelerine “Kobani” de terör örgütü PKK’ya destek versin diye, Türk topraklarından geçmesine (güvenlik güçlerimizin himayesinde) iktidar ortağınız AKP izin vermedi mi?.. O zamanlar, “Kobani” güzellemelerini kim yapıyordu.

HDP üzerinden siyaset mühendisliği mi?..

YEMEZLER!..

★★★

Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.