Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 17 büyükbaş öldü

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaylada bulunan bir hayvan sürüsünü üzerine yıldırım düşmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan öldü.

Olay; Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Eber köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün gece köyün 30 kilometre uzağında bulanan yayladaki bir ağıla yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç’a ait 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı. (İHA)