Hayırlı Bayram(cı)lar!..

Yanlış anlamayın ama artık kabak tadı verdi!..

Neymiş efendim?.. Diyanet, Cuma hutbesinde ATATÜRK’e yer vermemiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı anmamış…

Kişilerin kendilerini rahatlatma alanı olarak kullandıkları sosyal medya platformlarında tepkiler… Her zamanki gibi beylik, tek düze!.. Yaygın medyada, durumu eleştiren, karnından konuşan isimsiz yetkililer!..

Sanki ilk defa oluyor!..

20 yıldır aynı zehir kusuyorlar!..

Kutsal gecelerde okunan mevlitlerde, ATATÜRK ve kahraman silah arkadaşlarına rahmet okumayı kaldırmakla yola başladılar!..

Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belliydi!..

O zamanlar bas bas bağırıyorduk… Rifat Börekçi’yi anlatıyorduk. Ahali, meşhur bir su börekçisinden bahsettiğimizi sanıyordu!..

Kimse merak edip de ATATÜRK’ün Diyanet’i nasıl, ne için kurduğunu araştırmıyordu!..

Dinbazlığın tohumları atılırken, Cumhuriyet’in temel kolonlarına dinamit lokumları yerleştirilirken, ahali Ergenekon avcıları adlı filme merak sarmıştı!..

Ee, hak yemek de olmaz!.. Biraz mırıldananlarda vardı!..

Camiler, AKP’nin propaganda mekanı haline getirilirken; mır, mır, mır…

Diyanet, sarayın arka bahçesi olurken; mır, mır, mır…

Ayasofya’nın açılışında ATATÜRK’e hakaret edilirken; mır, mır, mır…

Milli Bayramların kutlamaları kaldırılırken; mır, mır, mır…

İki tweet salla, facebook’da cilalı bir paylaşım yap… Sonra da ATATÜRKçü ol, Cumhuriyet’e sahip çıkmakla hava at… Öyle mi?..

Kimse kusura bakmasın!..

Kedi gibi miyavlayanlara soruyorum;

Bakara-makaracılardan ne farkınız var?.. İki tweet salla durumu idare et sonra yoluna bak… Öyle mi?..

Peki, sen ATATÜRK için, Cumhuriyet için ne yapıyorsun?..

Karşı tarafın güzergahı belli, yaptıkları ve varmak istedikleri yer de çok açık ve net… Gizli saklıları da kalmadı…

Sen, ATATÜRK için, Cumhuriyet için ne yapıyorsun?..

“Sosyal medyada paylaşım yapıyorum”..

Ha, bir de cep telefonundaki kişiler listesinin tümüne, “Bayramınız kutlu olsun” mesajı atıyorsun…

“Hayırlı Cumalar”cılardan dan farkın ne?..

Vay efendim, neden “Türkiye Yüzyılı”ymış da, neden “Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı” değilmiş. Takıldıkları yere bak!..

Yahu, bunların yol arkadaşları ikinci Cumhuriyetçiler, FETÖcüler değil miydi?..

Yeni mi uyandınız işe?..

Alınmayın ama ben size bir şey söyleyeyim mi?..

Türkiye’nin en büyük sıkıntısı; saray iktidarı değil karnından konuşan “muhalif”ler!.. Bir de bayramlık ATATÜRKçüler, Cumhuriyetçiler!..

★★★

Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun ulu önderin… Demek ki, bugünleri görmüşte demiş;

-“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”

-“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”

-“Ben manevî miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”

Sosyal medya fenomeni namzetleri, gaz almayı bırakın da, yapın böyle ATATÜRKçülük, Cumhuriyetçilik görelim!..

★★★

Aha işte bu da, Cumhuriyetimizin kurucusu Başbuğ Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 120 yıldır kaybolmayan Harp Okulu diploması… Günün anlam ve önemine binaen!..

Cumhuriyet Bayramımız tüm gerçek Cumhuriyetçilere kutlu olsun…

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.

AMİN…