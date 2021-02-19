‘Havalandırma sistemi virüs bulaşma riskini artıyor’

Kamu Sağlığı İngiltere (PHE) tarafından açıklanan araştırma sonuçları kapalı ortam hava kalitesinin önemini ön plana çıkardı. Araştırma, havalandırma sistemi zayıf olan alanlarda koronavirüsün daha uzun süre havada asılı kalabildiğini ortaya koyarken, Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, Cihazlarımız kapalı ortam havasındaki virüslere karşı medikal maske kadar koruyucu olma özelliği ile güvenli nefes alanı oluşturuyor dedi.

Geçen haftalarda Birleşik Krallıkın sağlık kurumu Kamu Sağlığı İngiltere (PHE) tarafından açıklanan araştırma sonuçları, süpermarketlerin SARS CoV-2 virüsünün yayılımında son derece etkili olduğu, süpermarketlerin bulundukları bölgede yaşayan vatandaşların gittiği ve alışveriş yaparken vakit geçirdiği kapalı mekanlar olması nedeniyle virüs yayılımında risk oluşturduğu, özellikle havalandırma sistemi zayıf olan kamuya açık alanlarda SARS CoV-2nin çok daha uzun süre havada asılı kalabildiğini ortaya koydu. Ortam havasını nefes hizasından çeken cihazlar geliştiren Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, araştırma sonucuna ilişkin görüşlerini, araştırmanın aslında kapalı ortam hava kalitesinin önemini bir kez daha ön plana çıkardığını söyledi.

300 METREKAREYE KADAR ETKİLİ

Yakupoğlu, Pandemi sürecinde, sadece ailemizle yaşadığımız evlerimizde bile kapalı ortam hava kalitesi çok önemli. Durum böyleyken sosyal mesafe kuralına uymanın daha zor olduğu süpermarket gibi, halka açık olan mekanlardaki hava kalitesinin önemi ve bu konunun hassasiyeti çok daha fazla ortaya çıkıyor.

Sadece süpermarketler değil postane, hastane ve okul gibi kamuya açık tüm alanlarda hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor. Ortam havasını nefes hizasından çekerek filtrelemesiyle dünyada bir ilke imza atan Froumann cihazları da kapalı ortam havasındaki virüslere karşı medikal maske kadar koruyucu olma özelliği ile güvenli nefes alanı oluşturuyor. Üstelik 100 metrekareden 300 metrekareye kadar, farklı büyüklüklerdeki mekanlarda etkili 5 farklı model geliştirdik diye konuştu

GÜVENLİ NEFES ALANI SAĞLAMAK ARTIK ÇOK KOLAY VE ZAHMETSİZ

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliğiyle de dünyada ilk olduklarını dile getiren Yakupoğlu, Bulunduğumuz her yerde güvenli nefes alanı oluşturarak, kaliteli havayı artık güvenle solumak mümkün. Cihazlarımız, ofis, ev ve kamuya açık alanlar için de umut oldu. Alman Inovaring GmbH şirketi tarafından sağlanan teknolojik teknik çözümlerle birlikte, Avrupa Birliği standartları ve normlarına göre Alman mühendisliği ile tasarlanmış olan Froumann, özel geliştirilmiş çoklu filtre sistemi sayesinde bulunduğu ortamın havasını tüm zararlı bakterilerden, virüslerden, tozdan, kimyasal hava kirleticilerden ve hoş olmayan kokulardan temizliyor.

Virüs üzerinde etkinliği kanıtlanan ve Avrupa Alerji Araştırma Merkezi (ECARF) tarafından da onaylanan ilk Türk markası olan tasarımlarda kullandığımız H14 HEPA filtre sayesinde havadaki 0,3 mikron ve daha büyük tüm partikülleri ultra hassas filtreleme yaparak, yüzde 99,97 verimlilikte tutma özelliğine de sahip ifadelerini kullandı.

MEDİKAL MASKELER KADAR KORUYUCU

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapılan testlerle, cihazların SARS CoV-2 virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğinin kanıtlandığını vurgulayan Yakuoğlu, Virüslere karşı medikal maske kadar koruyucu olma özelliğine sahip 5 farklı modeldeki cihazlarla kapalı ortamlarda güvenli nefes alanı oluşturuyoruz. Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar tekerlekleri sayesinde odalar arası taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkânı sunuyor dedi. (DHA)