Halk neden huzursuz, moralsiz ve gergin

İngilizlerin ünlü sosyalist yazarı Herbert George Wells:

Şeffaflıktan yanaydı…

Bir topluma söylenen yalanların:

Gizlenen gerçeklerden çok daha zararlı olduğuna inanıyor…

Ve…

Şöyle diyordu:

“Gerçeği her zaman savun…

Olmasa bile anlayan…

Vicdanına karşı…

Hesap vermekten:

Kurtulursun…”.

★

Vicdan…

Her insanda olması gereken:

“Hak verme duygusu…”.

Yani:

Adalet…

★

Vicdan…

Herkeste…

Mutlaka ve…

En yüce değer olarak bulunması gereken:

Asil duygu…

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Vicdan:

Ne merhamettir…

Ne nefret…

Vicdan sadece:

Adalettir:

Adalet…

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Devlet başkanları…

Başbakanlar…

Bakanlar…

Sivil ve asker bürokratlar…

Vicdanlarını…

Akılları ile ortak ederek:

Yönetmiyorsa ülkeyi…

★

O ülkede yaşayan halkların…

Huzurlu yaşamaları:

Mümkün mü?..

Huzuru olmayan halkın:

Morali:

Yüksek olur mu?..

★

Türkiye’de halkın neredeyse:

Bütünü:

Karnı doysa bile huzursuz…

Huzursuz olduğu için:

Moralsiz…

Moralsiz olduğu için:

Gergin…

Gergin olduğu için:

Gülmüyor yüzü…

Düşman çok dost yok

Biliyor musunuz?..

Norveç’in nüfusu 5 milyon 500 bin…

GSMH: 485 milyar dolar…

KBMG: 77.000 dolar…

★

Ülkede sadece:

6 bin 400 balıkçı teknesi var…

150 ülkeye:

Balık ihraç ediyor…

★

Türkiye’nin nüfusu 85 milyon…

GSMH: 740 milyar dolar…

KBMG: 8.700 dolar…

★

16 bin 450 balıkçı teknesi var…

100 ülkeden:

Balık ithal ediyor!..

★

Norveç’te…

Yarısından fazlası:

Dinsiz Norveçliler…

Türkiye’de:

%99’u Türk:

Müslümanlar yaşıyor…

★

Norveç’in yer kürede:

Hiç düşmanı yok…

Türkiye’nin yer kürede:

Hiç dostu yok…

★

NOT:

Bir Çin atasözü de ki:

“En az duymak istediğimiz doğrular, çoğunlukla en çok öğrenmeye ihtiyaç duyduklarımızdır…”.

Aday olamaz

Erdoğan 11 yıl önce yaptığı seçim konuşmasında şöyle demişti:

“Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme…”.

★

Bu seçimlere giderken de…

Aynı cümleyi:

Kurabilir mi?..

★

Seçimler erkene alınırsa:

Kurmaz…

Zamanında yapılırsa:

Kuramaz…

Çünkü…

Aday olamaz…

Hiç utanmıyor

Bu güzel ülkede…

Bir süre…

Genelkurmay Başkanlığı bile yapmış…

Ve haliyle…

Tarafsız olması gereken:

Eski bir general…

Halkın seçtiği bir milletvekiline:

İşaret ve orta parmağının arasına sıkıştırdığı baş parmağını sallayarak:

“Nah seçilirsiniz” diyebiliyor…

Ve hem de…

Hiç utanmıyor…

Kızdırmayın

THY ile ABD ye gidiş-dönüş uçak bileti 27.340 TL…

Türkiye’nin…

2023 bütçesinde…

Uzaya gitmek için ayırdığı bütçe:

28 bin TL…



★

Lütfen:

“Nasıl yani?” diye sormayın…

Mustafa Varank’ı:

Kızdırmayın…

İmkân yok

Bu güzel ülkede…

Birbirleriyle iletişim kurabilecek…

Birbirleriyle yardımlaşabilecek…

Birbirleriyle uzlaşabilecek…

Ülkenin tüm kaynaklarını…

Adil bir şekilde paylaştırabilecek ölçekte:

Devlet insanı/Politikacı var mı?..

★

Elbette var…

Var ama…

Siyasi partiler yasası…

Onların ortaya çıkmalarına:

İmkân vermiyor…

Sormak yasak mı?

Maliye ve Hazine Bakanı Nebati dedi ki:

“Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz…”.

★

Bunu söylediğinde kimse ona:

“Nasıl düşüreceksiniz?” diye sormadı…

★

Örneğin:

“Üretimi mi arttıracaksınız?..” demedi…

★

Meselâ:

“Maaşları mı budayacaksınız?..

Yoksa…

Vadeli satışları mı yasaklayacaksınız?..” sualini tevcih etmedi…

Gören var mı?

Erdoğan dedi ki:

“Bizim elimizde gül de var gürz de. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız…”.

★

Vallahi…

Bugüne kadar…

Elinizde olduğunu söylediğiniz gülü:

Gören yok…

★

Gürz ise…

Sadece…

Muhaliflerinizin:

Tepesine iniyor…

İnşallah

Haber şöyle:

Süleyman Soylu’nun bir yakını…

Bir yılı aşkın süredir Boğaz’a nazır Baltalimanı Polisevi’nde kalıyormuş…

Bir polis memuru…

Bu ayıbı…

Ve hatta suçu:

Sosyal medya hesabında eleştirmiş…

★

Polis memuru önce:

Bir hafta gözaltında tutulmuş…

Sonra:

Açığa alınmış…

★

Bu haber…

İnşallah:

Yalandır…