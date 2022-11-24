Halk neden huzursuz, moralsiz ve gergin
İngilizlerin ünlü sosyalist yazarı Herbert George Wells:
Şeffaflıktan yanaydı…
Bir topluma söylenen yalanların:
Gizlenen gerçeklerden çok daha zararlı olduğuna inanıyor…
Ve…
Şöyle diyordu:
“Gerçeği her zaman savun…
Olmasa bile anlayan…
Vicdanına karşı…
Hesap vermekten:
Kurtulursun…”.
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Vicdan…
Her insanda olması gereken:
“Hak verme duygusu…”.
Yani:
Adalet…
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Vicdan…
Herkeste…
Mutlaka ve…
En yüce değer olarak bulunması gereken:
Asil duygu…
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Vicdan:
Ne merhamettir…
Ne nefret…
Vicdan sadece:
Adalettir:
Adalet…
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Devlet başkanları…
Başbakanlar…
Bakanlar…
Sivil ve asker bürokratlar…
Vicdanlarını…
Akılları ile ortak ederek:
Yönetmiyorsa ülkeyi…
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O ülkede yaşayan halkların…
Huzurlu yaşamaları:
Mümkün mü?..
Huzuru olmayan halkın:
Morali:
Yüksek olur mu?..
★
Türkiye’de halkın neredeyse:
Bütünü:
Karnı doysa bile huzursuz…
Huzursuz olduğu için:
Moralsiz…
Moralsiz olduğu için:
Gergin…
Gergin olduğu için:
Gülmüyor yüzü…
Düşman çok dost yok
Biliyor musunuz?..
Norveç’in nüfusu 5 milyon 500 bin…
GSMH: 485 milyar dolar…
KBMG: 77.000 dolar…
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Ülkede sadece:
6 bin 400 balıkçı teknesi var…
150 ülkeye:
Balık ihraç ediyor…
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Türkiye’nin nüfusu 85 milyon…
GSMH: 740 milyar dolar…
KBMG: 8.700 dolar…
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16 bin 450 balıkçı teknesi var…
100 ülkeden:
Balık ithal ediyor!..
★
Norveç’te…
Yarısından fazlası:
Dinsiz Norveçliler…
Türkiye’de:
%99’u Türk:
Müslümanlar yaşıyor…
★
Norveç’in yer kürede:
Hiç düşmanı yok…
Türkiye’nin yer kürede:
Hiç dostu yok…
★
NOT:
Bir Çin atasözü de ki:
“En az duymak istediğimiz doğrular, çoğunlukla en çok öğrenmeye ihtiyaç duyduklarımızdır…”.
Aday olamaz
Erdoğan 11 yıl önce yaptığı seçim konuşmasında şöyle demişti:
“Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme…”.
★
Bu seçimlere giderken de…
Aynı cümleyi:
Kurabilir mi?..
★
Seçimler erkene alınırsa:
Kurmaz…
Zamanında yapılırsa:
Kuramaz…
Çünkü…
Aday olamaz…
Hiç utanmıyor
Bu güzel ülkede…
Bir süre…
Genelkurmay Başkanlığı bile yapmış…
Ve haliyle…
Tarafsız olması gereken:
Eski bir general…
Halkın seçtiği bir milletvekiline:
İşaret ve orta parmağının arasına sıkıştırdığı baş parmağını sallayarak:
“Nah seçilirsiniz” diyebiliyor…
Ve hem de…
Hiç utanmıyor…
Kızdırmayın
THY ile ABD ye gidiş-dönüş uçak bileti 27.340 TL…
Türkiye’nin…
2023 bütçesinde…
Uzaya gitmek için ayırdığı bütçe:
28 bin TL…
★
Lütfen:
“Nasıl yani?” diye sormayın…
Mustafa Varank’ı:
Kızdırmayın…
İmkân yok
Bu güzel ülkede…
Birbirleriyle iletişim kurabilecek…
Birbirleriyle yardımlaşabilecek…
Birbirleriyle uzlaşabilecek…
Ülkenin tüm kaynaklarını…
Adil bir şekilde paylaştırabilecek ölçekte:
Devlet insanı/Politikacı var mı?..
★
Elbette var…
Var ama…
Siyasi partiler yasası…
Onların ortaya çıkmalarına:
İmkân vermiyor…
Sormak yasak mı?
Maliye ve Hazine Bakanı Nebati dedi ki:
“Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz…”.
★
Bunu söylediğinde kimse ona:
“Nasıl düşüreceksiniz?” diye sormadı…
★
Örneğin:
“Üretimi mi arttıracaksınız?..” demedi…
★
Meselâ:
“Maaşları mı budayacaksınız?..
Yoksa…
Vadeli satışları mı yasaklayacaksınız?..” sualini tevcih etmedi…
Gören var mı?
Erdoğan dedi ki:
“Bizim elimizde gül de var gürz de. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız…”.
★
Vallahi…
Bugüne kadar…
Elinizde olduğunu söylediğiniz gülü:
Gören yok…
★
Gürz ise…
Sadece…
Muhaliflerinizin:
Tepesine iniyor…
İnşallah
Haber şöyle:
Süleyman Soylu’nun bir yakını…
Bir yılı aşkın süredir Boğaz’a nazır Baltalimanı Polisevi’nde kalıyormuş…
Bir polis memuru…
Bu ayıbı…
Ve hatta suçu:
Sosyal medya hesabında eleştirmiş…
★
Polis memuru önce:
Bir hafta gözaltında tutulmuş…
Sonra:
Açığa alınmış…
★
Bu haber…
İnşallah:
Yalandır…