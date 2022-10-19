Hakemler vasatın altında

Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasında H.Umut Meler yoruma açık pozisyonlarda doğru kararlar verdi. Batshuayi’nin rakip kaleciye taban gibi olan pozisyondaki golü, Osayi’nin kolundan dönen penaltılık pozisyondaki topta devam demesi doğruydu. Bu pozisyonlar Fenerbahçe’nin rakibinin lehine olsaydı acaba Meler ne yapardı?

Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasında Ali Şansalan zaaf içindeydi. Hamsik’in Salih’in ayağına basmasındaki sarıyı atladı. Yusuf’un arkadan rakibine hareketini görüp sarı vermek sadece Trabzonspor’u süslemek için olabilir. Ama VAR’daki Sekan Tokat bastırınca mecburen gösterdi kırmızıyı.

Kayserispor-Galatasaray mücadelesinde Arda Kardeşler’in Galatasaray’ın yediği ilk golden önce faul gibi gözüken pozisyonu oynatması doğruydu. Galatasaray’ın kola çarpması ile attığı golü iptali de doğruydu. Ancak İcardi’nin şutunda rakibin açık koluna çarpan topta ilk dakikada penaltıyı vermeliydi. Ayrıca disiplin zafiyeti de vardı Kardeşler’in.

Başakşehir-İstanbulspor buluşmasında Erkan Özdamar vasattı. Artık aklını fitnes salonundan çıkartıp düzgün maç yönetmeye vermeli.

T.Kaan Numanoğlu ile Çağdaş Altay ciddi otorite zafiyetleri gösterdiler. İtirazlar karşısında sus pus oldular.

Karagümrük- Hatayspor maçında Volkan Bayarslan, ‘Sahada hakem yoktu’ dedirtti. Bayarsalan hâlâ hakemlik yapıyorsa bunu sanırım VAR’a borçlu.

Alanya’da Y.Kemal Uğurlu, Sivas’da Bahattin Şimşek başarılıydılar.