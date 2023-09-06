Hakem camiası yine yıpranacak

Ahmet İbanoğlu MHK’si hakem klasmanlarını yapmadı. İbanoğlu’nun da yer aldığı eski MHK’nin hazırlayıp önlerine bıraktığı yani klasman listelerini onaylamadıkları bilinen gerçek. Anlaşılan İbanoğlu kendi yaptığı listelere bile inanmamış ki; kendi kurduğu MHK’de de o listeleri savunamamış. Devre arasında yapacakmış klasmanları… Devre arasında Süper Lig’e alacakları hakemlere nasıl maç verecekler? Bu işten yine hakem camiası çok zarar görecek.

Gaziantep-Galatasaray maçında Ali Şansalan sıkıntılıydı. Şansalan bu maçta VAR’a iyi şans verdi. Şansalan’nın da VAR hakemliğine geçme vakti gelmiş galiba! Beceremeyenleri VAR hakemi yapıyorlar nasıl olsa!

Beşiktaş-Sivas mücadelesindeki Zorbay Küçük artık hakemliği kurnazca yapmayı öğrenmiş gibi geldi bana. Çok tehlikeli hareketler bunlar. Zorbay’ın üflediği düdüklerden anladığım; ev sahibi takımların hakemi olma yolunda karar almış sanki!

Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşmasında Arda Kardeşler çaldığı çalmadığı düdüklerle güven veremediği için oyuncuların içinde kalıp itirazları ile uğraştı. Kardeşler, hakemlikte bunca zamanda aşama yapamamasının nedenlerini araştırıp halletmesi gerekiyor acilen.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçındaki Erkan Özdamar’ı algoritma Trabzonspor’un kadrolu hakemi yapmaya niyetli anlaşılan. Özdamar’ın hakemlikte ukalalığı bırakıp, yeşil saha ile fitnes salonunu karıştırmaması gerekiyor. Çok koşunca, ağırlık çalışınca, fit olunca, iyi dans edince iyi hakem olunur diye bir kaide yok.

Murat Erdoğan, Sarper Barış Saka, Yasin Kol, Atilla Karaoğlan ve Abdülkadir Bitigen yönettikleri maçlarda başarılıydılar.