Gülşen’le ilgili her şeyi biliyorsunuz.

Tutuklama gerekçesinde “Şüphelinin üzerine atılı bulunan halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu…” deniliyor.

Sen neymişsin be Gülşen!

Yandaş medya ve troller “İmam Hatiplilere ve dine hakaret ettiği” gerekçesiyle Gülşen’i hedef alan bir linç kampanyası yürüterek tutuklanması için psikolojik ortamı hazırlamıştı.

Gelelim “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “başkalarına hakaret etmek” suçlarına…

Arşiv unutmaz.

Yandaş medya ve troller her gün herkese saldırıyor, hakaret ediyor, hedef gösteriyor ve aşağılıyor.

AKP’ye katılmadan ya da müttefik olmadan önce MHP lideri Bahçeli, Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu’nun Erdoğan ile ilgili o çok ağır ifadelerini kendileri hariç herkes hatırlıyordur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortalama her gün Kılıçdaroğlu, Akşener ve muhalefetin diğer liderlerine karşı kullandığı ağır ifadeleri arşivlerde duruyor.

Duruyor ama hiçbir savcı hiçbir işlem yapmadı yapmıyor.

Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili olarak kılını kıpırdatan savcı da yok.

İlginç bir ülkede yaşıyoruz.

AKP iktidarda kaldığı sürece bu düzenin değişeceğini düşünenler hayal görüyor.

AKP iktidarda olduğu sürece bu ve buna benzer konularda her şey çok daha kötü olacak.

AKP; nefret, kin, düşmanlık ve kavgadan besleniyor.

AKP; her zaman ve her konuda bir gerekçe bularak toplumu germeye çok meraklı.

AKP; toplumu gererek bir kesimi düşman ilan ediyor ve bu bununla kendi yandaşlarını tutmaya çalışıyor.

Değişik bir psikoloji, ilginç bir felsefe ama en azından seçmen kitlesinin yüzde 30’unu kontrol ediyor.

Onlar da Erdoğan’ın düşmanlarını “düşman” belliyor bazıları da “katli vacip” diyor.

Toplumun bir kesiminde çok tehlikeli anlayışlar ve huylar gelişiyor.

Hepsi de devletin gücüne güvenerek hayal ötesi tehlikeli işler peşinde.

Kadın cinayetleri, çocuklara yönelik cinsel taciz, sarkıntılık ve tecavüzler, yolsuzluk ve hırsızlığın her türlüsü, mafyavari davranış ve eylemler, uyuşturucu kaçakçılığı ve daha neler neler…

Hepsi AKP iktidarında yaşanıyor.

Hesap soran yok ama yardım, yataklık ve destek verenler çok.

Ülkenin geldiği nokta içler acısı ve AKP iktidarda kaldığı sürece bataklığın en derin noktasına hızla saplanıyoruz.

İnsan ilişkileri, dostluklar, sevgi, vicdan ve mutlulukların tümüne düşman bir kesim sayesinde.

Adamlar vasatın altında kafa yapılarıyla herkese düşman, kindar

ve gaddar.

Ben kendim yaşadım.

Aralık 2016’da iktidarın Suriye politikasını eleştirdiğim için binlerce ruh hastası ve sapık trolün saldırısına uğradım, yandaş medyadaki Fetö artığı sığ zekalılar beni hedef gösterdi, yalakalıkta tüm ‘levelleri’ atlayarak gazete ve televizyonların köşelerine monte edilenler akıl almaz bir şekilde bana hakaret etmişti.

Talimat da gelince savcı ve hakimin yapacağı bir şey kalmamıştı ve ben ağır sağlık sorunlarıma rağmen Silivri’ye kapatılmıştım.

O gün Çağlayan’a üç beş kişi gelmişti.

Peki 11 yıl sonra ne oldu?

Benim 11 yıl önce Suriye politikasını eleştirdiğim iktidar şimdi Esad’la barışmaya çalışıyor.

Aynı iktidar benim her zaman çok ağır eleştirdiğim BAE, Suudi Arabistan ve İsrail’le şimdi kendisi dost ve müttefik olmaya çalışıyor.

Bu kadar çelişki olsa olsa AKP iktidarında olur.

Kendinizi ve ülkeyi kurtarmak istiyorsanız bir an önce AKP’den kurtulmanız gerek.

Ülkeye bu kadar zarar veren ve insanlarına inanılmaz acılar çektiren bu iktidardan kurtulmak artık zor olmasa gerek ama AKP kendiliğinden gitmeyecektir.

Bu iktidardan zarar gören her yurtsever konuşmanın dışında bir şeyler yapmak zorunda.

Unutmayın seçime çok az bir zaman kaldı.

Bu seçim, kader seçimi olacak.

Ya ülke ve insanlar kurtulacak ya da zifiri karanlık her yeri kaplayacak.

Adı üzerinde: Seçim.

Karar sizin.

Kaynağı kim olursa olsun saçma sapan tartışmalardan uzak ya Erdoğan’ı ya da aydınlık bir Türkiye için karşısındaki adayı seçeceksiniz.

Kim olursa olsun!