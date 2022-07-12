Haberiniz olsun

Mayıs’ta seçilen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u Ankara’da misafir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Son 10 yılda Somali’ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aşmıştır” dedi. 2012-2017 döneminde ülkesinin cumhurbaşkanı olan Şeyh Mahmud BAE’nın desteğiyle Mayıs’ta yapılan seçimlerde Ankara’nın desteklediği Cumhurbaşkanı Fermacu’yu geçerek yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

Türkiye’ye karşı BAE.

Ağustos 2011’de yani Kanlı Arap Baharı’nın ilk aylarında Somali’yi ziyaret eden Başbakan Erdoğan o ziyaretten sonra bu ülkeye özel ilgi göstermeye başladı. Ankara; Somalili askerleri eğitti, binlerce Somalili genci Türkiye üniversitelerinde bedava okuttu, petrol arama anlaşmaları imzaladı, askeri üs kurdu, aya ‘sert iniş’ yapacak roketler için fırlatma istasyonu inşa etmek için işe koyuldu, yollar, hastaneler ve alt yapı inşaatlarını sürdürüyor ve buna benzer legal ve illegal işler yapıyor.

Yoksulluk, radikal İslamcı El-Şebab terörü ve aşiretler arası kavgalarla başı belada olan Somali’de en az on milyon insan komşu ülkelere kaçmış durumda.

Hint Okyanusu’na üç bin kilometrelik sahili olan ve Kızıldeniz’in güney girişini kontrol eden Somali ile ilgilenen bir başka ülke BAE.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’da olduğu gibi her yerde Türkiye’nin karşısına dikilen BAE, Somali’de öne geçmiş gibi görünüyor.

16 Mayıs’ta seçilen Şeyh Mahmud ilk dış ziyaretini 19 Haziran’da Abu Dabi’ye yaptı.

Gelelim hikayenin püf noktasına…

Arap medyasına göre Şeyh Mahmud Abu Dabi’de bulunduğu sırada bazı İsrailli yetkililerle gizlice görüşmüş. Yine Arap medyasına göre Şeyh Mahmud İsrail ile barış anlaşması imzalamaya hazırlanıyormuş. Şeyh Mahmud’un Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı olduğu sırada gizlice İsrail’e gittiğini hatırlatan Arap medyası Şeyh Mahmud’un Başkan Biden’ın 15 Temmuz’da 9 Arap ülkesinin liderleriyle Cidde’de yapacağı toplantıdan sonra İsrail’le barışma konusunda önemli kararlar alacağını yazıyor.

Anlaşılan son döneme kadar iki rakip ve düşman Türkiye ve BAE’nin paylaşamadığı Somali’yi artık İsrail kapacak.

Ya da Ankara ile Abu Dabi bu ülkeyi Tel Aviv’le birlikte paylaşacak.

Müthiş!

Bütün bunlar doğruysa Ankara’nın BAE ile barışması farklı bir anlam taşıyor olacak:

Her şey İsrail için.

24 Kasım’da Muhammed Bin Zayid Ankara’ya geldi, 14 Şubat’ta Erdoğan Abu Dabi’ye gitti, 9 Mart’ta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara’ya geldi ve iki kez Abu Dabi’yi ziyaret etti.

Ağustos 2020’de Trump’ın telkinleriyle İsrail’le barış anlaşması imzalayan Bin Zayid yaptığı her şeyi Mısır ve Suudi Arabistan’la yapar ve yapıyor.

Örneğin Libya’da…

Ankara bazı grupları desteklerken Abu Dabi ile birlikte Riyad ve Kahire başka grupları destekliyordu.

Savaşan gruplar ve onları destekleyen ülkelerin hepsi ‘24 ayar’ Müslüman ve Sünni. Libya’da bir tek Hıristiyan, Ermeni, Ezidi, Şii, Alevi ya da Kürt yok ve herkes herkesi boğazlıyor.

Somali formülü yakında Libya’da da uygulanabilir.

İç tarafların uzlaşamadığı Libya’da Ankara’nın diğer başkentlerle anlaşması durumunda bu ülke de İsrail’e havale edilebilir.

Elbette ‘Büyük Patron’ ABD’nin senaryosu çerçevesinde.

Büyük Tiyatro!

Herkes Biden’ın önce İsrail sonra da Suudi Arabistan ziyaretlerini ve bu ziyaretlerin sonuçlarını bekliyor.

Bölgenin sultan, kral, emir, şeyh ve başkanları bunamak üzere olan Biden’ın gönlünü kazanmak için her yola baş vuruyorlar.

Biden da İsrail’i işaret ediyor.

İsrail’in gözü Mekke ve Medine’de.

O işe de Muhammed Bin Selman bakıyor.

Mısır, Ürdün, Umman, BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas’tan sonra Somali ve Libya bu işin bonusu.

Türkiye’yi unutmadan.