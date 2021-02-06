Gustavo’suz işi çok zor

Bir tarafta son 9 maçtan 25 puan çıkaran Fenerbahçe, diğer yanda Kadıköy’e 4’te 4’le gelen Galatasaray. Bu rakamlara baktığımızda muhteşem bir maçın bizi beklediğini düşünmemiz gerekiyor ancak sanırım hayal kırıklığına uğrayacağız. İki takımın da birçok maçı kötü oynarken kazandı. Zaten son yıllarda hangi statta oynanırsa oynansın derbilerde öncelikli hedefi kaybetmemek oldu. Bu nedenle de keyifsiz, vasat maçlar izlemek zorunda kalıyoruz.

Gustavo’nun yokluğu Fenerbahçe’nin işini zorlaştırırr. Ozan-Mert Hakan-Sosa üçlüsünün performansı ev sahibi için belirleyici olur. Galatasaray’da Onyekuru’nun yaptıklarını Fenerbahçe Samuel ile arayacaktır.

Sinirlerine hakim olan ve eksik kalmayan taraf galibiyete bir adım daha yaklaşır.