Günah keçisi Murat Ilgaz!

MHK Başkanı Sabri Çelik, Murat Ilgaz’ı başkanvekili yapmış, bütün işleri ve VAR’ı kendisine yüklemiş… Sabri Çelik üç maymunları oynayarak etrafa gülücükler dağıtarak hala dolaşabiliyorsa ‘Senin MHK Başkanlığı’nda işin ne?’ derler adama!

Ayrıca bu durumda Galatasaray da sorumlu olarak Murat Ilgaz’ı görüyor ve ‘gidecek’ diyor. Sabri Çelik akıllıdır! Her adımını hesaplayarak atar. Anladığım kadarıyla bugünleri de öngörmüştür. MHK’de günah keçisi olan, aslında saf, temiz, akıllı, doğruluktan başka bir şey bilmeyen, görev aşkıyla işini yapmaya çalışan ve oyuna geldiğini düşündüğüm Murat Ilgaz da MHK’yi rahatlatmak için istifa eder, Başkan Sabri Çelik ise timsah gözyaşlarıyla başka bir Murat Ilgaz bulur ve yoluna devam eder. Galatasaray, Murat Ilgaz’a değil de Sabri Çelik’e gitsin deseydi çoktan gitmişti Çelik! Haftanın maçlarına gelecek olursak;

Galatasaray-Alanyaspor maçında Ali Palabıyık’ın kırmızıları yanlıştı. İki tarafın da birer penaltısını atladı, serseri mayın gibiydi sahada. Bu saatten sonra Palabıyık’a yakışan onurlu davranış kendi düdüğünü kendisinin asmasıdır.

Fenerbahçe-Başakşehir müsabakasında adı Zorbay Küçük olan, kendisini artist sandığını düşündüğüm sadece kıyafeti ile hakeme benzer bir kişi gördüm sahada. Sarı-lacivertliler galip gelince verilmeyen penaltıları ve yanlış kararları gündeme çok gelmedi… Hatayspor-Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Sağlam, sağlam adımlarla başarıyla yoluna devam etti.

Trabzonspor- Sivasspor buluşmasında Abdulkadir Bitigen hem ne şiş yansın ne kebap, hem de biraz ev sahibine şirinlik diyince hoş gözükmedi dışarıdan. Diğer maçlarda Ümit Öztürk, Mert Güzenge, M.Kürşad Filiz, Suat Arslanboğa ve Hüseyin Göçek sorunsuz tamamladılar maçları.