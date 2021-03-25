Kan donduran ayrıntılar: Yaptığıyla Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘delikanlı’ lakaplı o şahıs yakalandı

İzmit’te işitme engelli Engin E.ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K., kayıplara karıştı. Polis, her yerde Fırat K.’yi ararken sosyal medyada #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile yapılan paylaşımlar, trend topic oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat K. geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı ‘Delikanlı’ olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin D.’nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı.

Engin D.’nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Tweetter’da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.

150 TL’LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ

Yüzde 50 engelli Engin E.’nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırat K., kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat K.’den şikayetçi olan Engin E.’nin ifadesine DHA ulaştı. Engin E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydından tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı’na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı.”

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ

Bu sırada araya giren Fırat K.’nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen Engin D., “Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedi. Ben de Fırata kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydına dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.’den şikayetçiyim” dedi.

Öte yandan Fırat K.’nin poliste yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı olduğu öğrenildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı işitme engelli Engin E.nin, Delikanlı’ lakaplı Fırat K. tarafından dövülmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Fırat K. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Müşteki E.E. polis merkezine başvuru yaparak, 22 Mart tarihinde tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini ifade etmiş, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir.”

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Fırat K.’nin ifadesi alınıyor.

YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Engin E. (33) yaşadığı dehşet dolu anları işaret diliyle, annesi Şengül E.’nin (68) tercümesiyle DHA muhabirine anlattı. Bugün doğum günü olan Engin E., engelli kartı satmak için gittiği İzmit’de geçen 22 Mart’ta Fırat K. ve 4 arkadaşı tarafından zorla bir otomobile bindirilip, bir eve götürülerek darp edildiğini belirtip, “Bayılana kadar dövüldüm. Saçımdan tutup, yukarı kaldırdılar. Aldığım darbeler nedeniyle her yerim morluk içinde. Neden böyle bir şey yaptıklarını ben de bilmiyorum” dedi. Ailesinin 5 çocuğundan biri olan Engin E., Fırat K.’yi daha önceden Aydın’dan tanıdığını da söyledi.

Anne Şengül E., “Olaydan haberim yoktu. Bir gün sonra telefon geldi. Oğlum Engin E.’nin kanlar içinde bulunduğunu söylediler. Polisler İzmit’ten otobüse bindirdiler, Buradaki otobüs terminalden gidip, oğlumu aldım. Öldüresiye dövülen oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Ağlayarak ağabeyinin evine getirdim. O da ağladı. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Ben de bir anneyim. Hangi anne evladını böyle görmek ister. Oğlumu alıp, hastaneye gittik. Eşim de 3 ay önce yaşamını yitirdi. Oğulumu darbeden kişiler telefonla arayıp, daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı. Yaşanan bu son olaydan sonra polise şikayetçi olduk” dedi.

‘ÖLÜM TEHDİTİ ALDIM’

Oğlunu darp eden kişilerin kendisini de telefonla arayıp, tehdit ettiklerini ileri süren Şengül E., “Öldüreceğiz seni. Evini kurşunlayacağız’ diyorlar. Kendi evimde korku içinde yaşıyorum. Cezaevinde diğer oğlumun 2 çocuğuna da ben bakıyorum. Öldürülmekten korkuyorum” diye konuştu.

Öte yandan olayın ardından götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nden darp raporu verilen Engin E., bugün annesiyle birlikte Zafer Mahallesi’ndeki evlerinden alınarak İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürek ifadeleri alındı.

(DHA)