Golcülerin düellosu

Favorisi olmayan bir maçtı. Çünkü iki takım da son haftalarda çok formdaydı, iki takımın da etkili golcüleri vardı. Beşiktaş’ta Aboubakar ve Larin, Hatayspar’da ise Boupendza attıkları gollerle takımlarını sırtlıyordu. Nitekim goller de bu oyunculardan geldi. Ancak her iki takımın kalecileri için aynı şeyi söylemeyeceğim. Gerek Ersin gerekse de Akın performans anlamında sınıfta kaldılar.

Sergen Hoca bu maça da kadroda rotasyon yaparak çıktı. Orta sahada Atiba, Necip, Josef gibi defansif özellikte oyuncuları oynattı. Son haftaların formda ismi Oğuzhan’ın ilk 11’de başlayacağını düşünüyordum ama Sergen Hoca kendisini ikinci yarıda oyuna almayı tercih etti.

Kaç haftadır ilk kez stoperde Welinton ve Vida’nın bu kadar çok şaşkın ve dağınık olduklarını gördüm. Takdir ettiğimiz bu defans kurgusu Hatay karşısında kötü bir görüntü sergiledi. Hatayspor’u tebrik etmek lazım, çok koşuyorlar, ileride hücum pres yapıyorlar, savunmada da sağlam oynadılar. Böyle takımlara karşı 3 puan almak için hızlı oynaman gerekiyor. Beşiktaş bunu dün çok az yaptı, az yapınca da 90 dakika boyunca büyük sıkıntı yaşadı.