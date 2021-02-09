Göbeklitepe’deki metal blok dünya basınında geniş yer buldu

Şanlıurfa’da yer alan Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat’ta bulunan ve gizemi çözülemeyen metal blok (monolit), uluslararası basında yankı uyandırdı.

Şanlıurfa’da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 5 Şubat’ta araziye yerleştirilmiş halde bulunan metal blok (monolit) Türkiye’nin yanı sıra uluslararası basında da büyük ilgi gördü. Henüz sırrı çözülemeyen metal blok ABD ve Avrupa medyasında geniş yankı buldu. ABD merkezli bir haber ajansı Associated Press, “Gizemli taş, Türkiye’deki Dünya Mirası alanının yakınında ortaya çıktı” başlığıyla duyurduğu haberinde metal blok için Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak, ayı gör” notu ile bir çiftçi tarafından bulunduğunu belirterek Göbeklitepe’nin tarihi önemine vurgu yaptı.

ABD’li New York Times (NYT) gazetesi ise Şanlıurfa’daki metal blokun askerler tarafından korunduğu anların yer aldığı fotoğrafı paylaşarak 2020 yılında ABD’nin Utah ve California eyaletinde, Romanya’da benzer blokların görüldüğünü hatırlattı. Gazete, meraklı vatandaşların metal bloku görmek için Şanlıurfa’ya akın ettiğini, Edirne’den de bir çiftin bölgeye geldiğini belirtti.

USA Today de “Gizemli monolit, Türk Dünya Mirası alanının yakınında görünüyor” başlıklı haberinde, “Türk yetkililer, Türkiye’nin güneydoğusundaki gizemli bir monoliti araştırıyor” ifadelerini kullandı.

Merkezi Londra’da bulunan Reuters haber ajansı ise konuyla ilgili servis ettiği haberinde “UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbeklitepe’de Türkiye’nin ‘gizemli monoliti’ halk tarafından ilgi görüyor” ifadelerini kullanarak video yayınladı.

Kanada merkezli Global News ve CTV News, internet tabanlı haber sitesi Yahoo News, ABD’li Fox News’in de ilgi gösterdiği metal blok haberinde 3 metrelik metal yapının birden ortaya çıkan son gizemli blok olduğunun altı çizildi.

Öte yandan Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal blok bugün kaldırıldı. Blokun kim ya da kimler tarafından kaldırıldığı henüz bilinmiyor. (İHA)