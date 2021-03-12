Gevye Orman İşletme Müdürlüğü orman yolu yapılacak

Gevye Orman İşletme Müdürlüğü yeni orman yolu yapım işi için ihaleye çıkıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, Doğançay Orman İşletme Şefliği 055 kod nolu 3,975 Km B Tipi yeni orman yolu yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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