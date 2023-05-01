Geride ama daha umutlu

Topun arkasında kalmakla rakibin oyununu izlemek farklı şeyler. Maçın başında Beşiktaş edilgen, Galatasaray etkendi. Şenol Güneş’in tercihi miydi yoksa lider olan rakipten mi çekindiler bilmiyoruz ama siyah-beyazlı futbolcular sarı-kırmızılıların yetenekli ayaklarının oyunu yönlendirmesini izledi.

Bu kadar pas yapma, oyun kurma şansı verirseniz tam da Okan Buruk’un istediği şeyi yaparsınız. Ev sahibi olmanın etkinliğini göremedi Beşiktaş ve sonunda taşı altın yapan bir vuruş geldi İcardi’den. Ceza sahasındaki ilk topla buluşması ve net bir gol vuruşu… İğne kadar boşluk yetti ona. İlk yarıdaki derbide İcardi’nin ceza sahasını parsellemesinin ardından ‘Acaba Colley durdurabilir mi’ sorusunun yanıtı da verildi. Colley bu golde ağır kaldı.

Cenk Tosun’un az farkla auta giden kafa vuruşu ev sahibini cesaretlendirdi. Ardından ilk maçta olduğu gibi bir duran top golü buldu Beşiktaş. Masuaku’nun ortası ve Saiss’in kafa vuruşu güzeldi ancak kornerdeki Colley-Torreira eşleşmesi hatalıydı.

Beşiktaş ikinci yarıya daha iyi başladı. Aboubakar ve Cenk’in kaçan gollerinin vergisi Amir’in uyanıklığı ile geldi. Oliveira önce kornerde Saiss’e kafayı vurdurdu ardından ayağındaki topu Amir’e ikram etti.

Galatasaray baskı kurdu ancak net pozisyon da bulamadı. Aboubakar, İcardi’nin Kadıköy’de attığına benzer bir golle ikili averajı aldı.

Beşiktaş çok da iyi oynamadan derbiyi kazandı. Galatasaray hâlâ avantajlı, Beşiktaş hâlâ geride ama yolun sonu nasıl bitecek artık kestirmek daha zor.