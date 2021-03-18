Gebelikte cinsellik yaşanır mı?

Gebelik döneminde cinsel yaşamla ilgili farklı düşünceler olduğu için çiftlerin kafası karışır. Öncelikle gebeliğin nasıl devam ettiği ve annenin sağlık durumu dikkate alınmalıdır…

Bu dönemde nasıl hareket etmeliyiz?

SORU:

30 yaşındayım, 1,5 aylık hamileyim. Eşim bu süreçte birlikte olmak istiyor ama ben bebeğime zarar gelir diye uzak duruyorum. Doğrusu nedir? E.Ç./Bursa

CEVAP:

Daha öncesinde düşük yaşanmış bazı riskli gebeliklerde katı bir ilişki yasağı konurken normal seyreden bir gebelikte 7’nci aya kadar sorunsuz bir cinsellik yaşanabilir. Cinsellikten tümüyle uzaklaşılması kadının kendini yalnız, terk edilmiş, arzu edilmeyen bir eş olarak hissetmesine neden olabilir. Gebelik döneminde yaşanan cinselliğin bu döneme özgü fiziksel ve ruhsal değişikliklere uygun olması gerekir. Annenin karnına basınç yapmayan pozisyonların denenmesi, fazla uzun tutulmaması ve sevişmeye daha fazla yer verirken cinsel birleşmenin daha kısa tutulması önerilebilir.

Meni bulaştığında gebelik oluşur mu?

SORU:

Nişanlımla cinsel birliktelik yaşadık, geri çekilme yöntemiyle dışarı boşalma şeklinde korundum. Nişanlım devam etmek isteyince kondom takarken biraz meni bulaştı. Bu durum gebeliğe yol açar mı? C.F./Mersin

CEVAP:

Birçok erkek ve kadın kondom kullanmanın ilişkiden alınan hazzı azalttığını, bu nedenle mecbur kalmadıkça kullanmak istemediğini belirtiyor. Bunda bir miktar haklılık payı olmakla birlikte doğru kullanıldığında kondom halen bilinen en güvenli doğum kontrol yöntemi olmaya devam ediyor. Doğru kullanmaktan kasıt cinsel birleşme başlamadan takıp, ilişki bitene kadar takılı kalması, boşalma sonrası içeride kalmadan özenle çıkarılarak çöpe atılmasıdır. Sizin durumunuzda bir hatalı kullanma olmuş, ilişki bittikten sonra kullanmaya başlamışsınız, bir de meni bulaşması olmuş. Böyle bir durumda çok düşük de olsa bir gebelik ihtimali vardır. Bir gebelik testi yaptırmanız, pozitif çıkması durumunda bir kadın doğum uzmanına görünmeniz uygun olur.

Eşim neden bana ilgi göstermiyor?

SORU:

10 yıllık evli, bakımlı bir kadınım ama eşim çapkınlık peşinde… Cinsel hayatımız yok gibi. İlişkimiz nasıl düzelir? H.A./Malatya

CEVAP:

Eşinizin sizden başka kadınlara ilgi duyması daha çok durumsal bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu gösteriyor. Evliliğin başından beri varsa eşinizde bir cinsel bağımlılık ya da dürtü kontrol bozukluğu, evlendikten sonra gelişen bir durumsa bir evlilik ve cinsel cinsel uyum sorunu olduğu düşünülebilir. Eşinizle birlikte bir cinsel terapiste giderek neyin yolunda gitmediğini anlayarak nasıl davranacağınıza karar verebilirsiniz. Eğer eşiniz bu isteğinize karşı gelirse ki öyle olacağını sanıyorum, bireysel terapi almanız uygun olur.