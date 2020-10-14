Gaziosmanpaşa kaymakamlığı suç duyurusunda bulundu

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, “Teatra Jiyana Nü” adlı özel tiyatro ekibi tarafından sahnelenmesi planlanan “Beru: Klakson Borizan Birt” oyunuyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, terör örgütü PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasaklanan, “Teatra Jiyana Nü” adlı özel tiyatro ekibinin “Beru: Klakson Borizan Birt” oyunuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, oyunda PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı belirtildi. Başsavcılığın suç duyurusundaki iddialar ve tespitlerle ilgili yaptığı inceleme sonrasında, soruşturma başlatılabileceği öğrenildi.

KAYMAKAMLIK YASAKLADI

İBB Şehir Tiyatroları, pandemiden dolayı sıkıntı yaşayan özel tiyatrolara da kapılarını açtı. Programda yer alan gruplardan Teatra Jiyana Nû, PKK’nın kültür sanat kolu Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)’ne bağlı faaliyet gösterdiği kaydedildi. Grubun sergileyeceği “Beru” adlı oyun Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nca yasaklandı.

VALİLİK: BU TÜR GİRİŞİMLERE KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLEMEZ

Yasaklamayla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, ” ‘Teatra Jiyana Nü’ özel tiyatro ekibi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde sergilenmesi planlanan ‘Beru: Klakson Borizan Birt’ isimli tiyatro oyunu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımızca Kürtçe olduğu için yasaklanmamıştır” denildi. Açıklamada, “Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmak kanunlarımızda yasaktır ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemez. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- Devlet ve Terör ilişkilerini irdeleyen “Beru; Klakson Borizan Birt” isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK Terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

İBB: DAHA ÖNCE DE SERGİLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise, oyunun daha önce defalarca sergilendiği öne sürüldü. Yazılı açıklamada, “Beru, 2017’den itibaren Kürtçe olarak 100’den fazla kez sahnelendi. Devlet Tiyatroları’nda da 2014’te Türkçe olarak seyirciyle buluşan eser, daha önce Kürtçe olarak İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Ankara ve Batman’da aynı içerikle sergilenmişti” denildi.