Galatasaray’da McCoughtry’ın sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry’ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray, kadın basketbol takımında forma giyen Angel Lajuane McCoughtry’ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımdan konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir.”
(İHA)
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