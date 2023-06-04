Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı
Haberler Spor

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Kulüpten “ZaferKükreyişi” etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan “parçalı forma”nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran’da satışa çıkacağı belirtildi. (AA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Rıza Çalımbay: Mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık

Rıza Çalımbay: Mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık

Süper Lig’de sezonun son derbisi bugün yapılacak

Süper Lig’de sezonun son derbisi bugün yapılacak

Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi ile kapatacak

Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi ile kapatacak

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı
Spor