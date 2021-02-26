Galatasaray ligde 7 maçtır kazanıyor: En az gol yiyen takım oldu

Süper Lig’in 27. haftasında yarın evinde BB Erzurumspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, rakibi ile daha önce 3 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 2 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Mavi-beyazlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 25 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

4. randevu

Galatasaray ile BB Erzurumspor, bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı. İki takımın daha önce hepsi lig olmak üzere oynadığı 3 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan 3 puan ile ayrılırdı. 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan’ın 4 golüne, Erzurum ekibi 2 gol ile karşılık verdi.

Ligde 7 maçtır kazanıyor

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor’u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 12 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 50 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Ligde iç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom söz konusu mücadelelerde 29 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray ligde sahasında son olarak Kasımpaşa’yı mağlup etmişti.

Evinde 9 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Galatasaray’da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde yer alamayacak.

Eksikler

Galatasaray’da BB Erzurumspor maçında Oğulcan Çağlayan cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Takımda ayrıca Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir’in sakatlıkları bulunuyor.

Muslera ligde 300. maçına hazırlanıyor

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, BB Erzurumspor maçında oynaması durumunda Galatasaray ile 300. Süper Lig maçına çıkmış olacak. 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan Galatasaray’a transfer olan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılılar ile 5 lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası kazandı. Sakatlığından dolayı uzun bir süre oynayamayan Muslera, Denizlispor maçıyla sahalara döndü ve ligde görev aldığı 7 karşılaşmada 3 gol yedi.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Galatasaray – BB Erzurumspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig’de 178 maç yönetti. Bu maçların 85’ini ev sahibi, 50’sini ise deplasman takımları kazandı. 43 maç ise berabere sona erdi.

(İHA)