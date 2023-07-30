Formülize akıl

Galatasaray’da özellikle İcardi ve Zaha transferleri oldukça ses getirdi. Maliyet kısmında ise Fenerbahçe cephesinin itirazları oldu. Zaha için açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Bizim yüzde 50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Ama öyle bir durum yok. Nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum” sözleri ile itirazlarını dile getirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur ise yapılan eleştiri ve suçlamalara karşı net konuştu: “Açıklanan rakamların içinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla sponsorlarla anlaştığı ekstra kısım da var.”

Aslında Erden Timur ülke futboluna yepyeni bir transfer organizasyonu hediye ettiklerini de açıklamış oldu. Galatasaray yönetimi bu yeni transfer formülü ile oyuncularla sadece saha içi haklarını satın almıyor. Bir de imaj hakkı denen saha dışındaki şahsi reklam ve sponsorluk haklarını da ekstra bir sözleşme ile satın alıyorlar. Bu satın aldıkları imaj haklarını da sponsorlara bir proje karşılığında satarak oyuncunun ekstra gelir elde etmesini sağlıyorlar. Bu şekilde hem futbolcu istediği ücreti alabiliyor hem de kulübün kasasından ekstra bir meblağ çıkmamış oluyor.

Bunu Avrupa’da da birçok kulüp uyguluyor. Aslında sıkıştırma, gizleme, formülize etme yok. Bir ticari zeka var. Bunu örnek almayı tercih etmek ya da daha da geliştirmek yerine yapanı aşağıya çekme alışkanlığı ülkemiz adına kronik bir hal almış durumda.