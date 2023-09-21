Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan S.S. (49) yönetimindeki 55 AEN 173 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, yan yattı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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