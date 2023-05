Ferdi Kadıoğlu kilidi açtı

Şampiyonluk şansı pamuk ipliğine bağlı olan Fenerbahçe için Türkiye Kupası, bu sezonun olmazsa olmazı haline geldi. 2014’ten beri kupa kazanamayan sarı-lacivertliler, 0-0’ın rövanşında Sivasspor’a karşı oyuna baskılı başladı. Ancak iyi alan savunması yapan, sarı-lacivertli futbolcuların ceza sahasında topla buluşmasını engelleyen Sivaspor, ilk yarıda Kanarya’ya fazla fırsat tanımadı. Birkaç pozisyonu ise Fenerbahçe forvetleri harcadı.

İkinci yarıya öyle bir başladı ki Fenerbahçe, “Bu sıcağa kar dayanmaz” dediğimiz anda Ferdi’den enfes bir gol geldi. Tek paslar, doğru yere koşular, top ve pozisyon takibi golü getirdi. Bu gol, Sivasspor’un da finalin de kilidini açtı. 47 dakika boyunca gol yememeyi düşünen Yiğidolar, Ferdi’nin golü sonrası hücuma çıkmayı hatırladı. Ama Batshuayi’nin 11 dakika sonra gelen golü o anda adeta maçı bitirdi.

Jesus’un son Trabzon maçının kadrosuyla 1 kişi dışında oynamaması, takım devamlılığının, istikrarın ne kadar önemli olduğunu dünkü karşılaşmada da gösterdi. Peres, sol bekte her geçen maç daha iyi oynuyor. Arao-Zajc ikilisi, sezon biterken de olsa oturdu. Arda, dün biraz tutuk olsa da her an oyunu değiştirecek bir isim.

Fenerbahçe hak etti, kazandı, şimdi rakibini bekliyor.