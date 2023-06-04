Fenerbahçeli Yüksel Gündüz hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz ‘ün vefat ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı’mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz ’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe’mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz ’e Allah’tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gündüz , Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 2-1 yendiği ilk Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertlilerin kupa tarihindeki ilk golünü kaydettiği hatırlatıldı.