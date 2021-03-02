Fenerbahçe’de Caner Erkin antrenmana katılmadı

Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu Caner Erkin, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Spor Toto Süper Ligin 28inci haftasında perşembe günü sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesislerinde yapılan idmana Caner Erkin katılmadı.

Trabzonspor maçının kadrosuna da alınmayan 32 yaşındaki sol bekin disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar takımdan ayrı olarak bireysel çalışacağı belirtildi.

Caner Erkinin durumu Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak.

(DHA)