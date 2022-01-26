Fenerbahçe’de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe’de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Mesut Özil’e ise anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir.” (DHA)

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