Fenerbahçe fişi çekti

Fenerbahçe, Austria Wien’den çok daha iyi bir takım. Kendini sıkmadan adeta hazırlık maçı kıvamında bir karşılaşma oynadı. Hem topa hem de oyuna hükmetmeyi başardı. Büyük bir futbol mucizesi olmazsa sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde gruplara adını yazdırır.

Jorge Jesus, dün hem aslarının büyük bölümünü dinlendirdi hem de torbasından yeni bir taktik diziliş çıkardı: 3-4-3. Lemos-Szalai-Perez’den oluşan savunma Tabakovic’in kafa vurduğu pozisyon hariç ciddi bir hata yapmadı. Ferdi, soldaki standardını sağ kanada taşırken, ilk resmi maçına çıkan Alioski sol tarafta vasattı. İsmail ve Crespo’nun orta alandaki yüksek enerjisi ön taraftaki oyuncuları rahatlattı.

Joshua King özel bir oyuncu. Belki de kadroda takım oyununu en iyi bilen isim. Fenerbahçe, bireysellikten uzaklaştıkça King’in performansı da artıyor. Klas bir gol atarken King’in vuruşu kadar Rossi’nin pas zamanlaması ve topun şiddeti de alkışlandı. Serdar Dursun çok top ezmesine rağmen attığı golle tur kapısını araladı.

Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlarda ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. Çok alternatifli ve geniş bir kadroya sahip. Sakatlar döndüğünde ve taşlar oturdukça Fenerbahçe çok daha tehlikeli bir ekip olacaktır.