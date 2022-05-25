Fazla yakınlık cinsel çekimi azaltır

Cinsel çekimin en temel unsurları gizem, yasak, ulaşılmazlık ve yeniliktir. Sürekli bir arada olmanın her türlü ilişkide olumsuz etkileri vardır…

Neden eskisi gibi seks yapamıyoruz?

SORU:

8 yıldır evli bir kadınım. Pandemi ön­cesine kadar eşimle sorunsuz bir cin­sel hayatımız vardı. O dönemde ikimiz de uzun süre evde kaldık. Bu süreçte aramızdaki cinsel çekim tümüyle azal­dı. Şimdi normaleşsek de eskisi gibi olmuyor, ne yapmalıyız? A.D./ Ordu

CEVAP:

Uzun süreli yoğun beraberlik ilişkideki gizemi, yasak ve ulaşılmazlığı ortadan kaldırdığı için eş/partner zamanla sıradanlaşır, çekiciliğini yitirmeye başlar. Sağlıklı bir cinsel yaşam belirli bir süreklilik ister, uzaklaşılıp vazgeçildiğinde zamanla bünye buna alışır ve cinsellik bir ihtiyaç olmaktan çıkar. Cinsel çekimin yeniden oluşması için eşlerin arada sırada birbirinden ayrı vakit geçirmeleri, yeniden sevgili olmaları ve ilişkilerinin fabrika ayarlarına dönmeleri gerekir. Eşinizle konuşarak yeniden erotik bir çift olma konusunda anlaşmanız, rutinden çıkarak yeniliklere açık olmanız faydalı olacaktır. Cinsel çekimin yeniden oluşmaması durumunda eşinizle birlikte bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.

İlaç kullanırsam sorun çözülür mü?

SORU:

58 yaşındayım, ikinci evliliğimi yap­tım, eşim 43 yaşında. Cinsel birliktelik yaşarken zaman zaman onun beklenti­lerini karşılayamadığımı düşünüyorum. Bu sorunu sertleşme ilaçları alarak çözebilir miyim? H.D./Mersin

CEVAP:

Cinsellik ömür boyu süren bir enerjidir ve yaşla birlikte azalsa da hayat boyu sürer. Bu nedenle İnsanlar için cinselliğin anlamı üreme davranışının çok ötesinde birbirini seven, arzu eden iki insanın birlikte özel bir anı yaşamaları ve sevgiyi paylaşmaları­dır. Tensel temas ve dokunma bu yakınlığın yaşanma şeklidir. Kadınlarda menopozla birlikte çocuk doğurma yeteneği kaybolsa da cinsel yaşam devam eder. Aynı şekilde erkeklerde de orta yaşın sonlarına doğru cinsel güçte ve istek de azalma olmasına rağmen cinsel yaşam farklı formlarda ölünceye kadar devam edebilir. Yaşlanan insanın bedenidir, ruhu yaşlanmaz. Bu ne­denle hem erkek hem de kadın cinselliği zamanın ruhuna yani içinde bulundukları yaşın gereğine uygun yaşamalı ve gerçekçi beklentiler içine girmelidir.

Bendeki isteksizliğin sebebi ne olabilir?

SORU:

34 yaşında bir erkeğim. 1 yıldır evliyim, eşimde cinsel isteksizlik var, zorla sevişiyor. Ben başlarda çok istekliyken bende de isteksizlik olmaya başladı. Bu durum normal mi ilaç kullansam düzelir mi? E.D./Bursa

CEVAP:

Cinsel istek eşlerin karşılıklı birbirinin uyarmasıyla, erotizm sunmasıyla ve rahat hissettirmeleriyle artar. İlişkiden alınan haz ödül mekanizmasını aktive ederek tekrar yapma isteğini doğurur ve istekle yaşanan her tekrar hazzı büyütür. Bunların olmadığı ya da ters yaşandığı durumlarda cinsel istek zamanla karşılığını bulamadıkça azalmaya, sönmeye başlar ve bir müddet sonra tümüy­le kaybolabilir. Böyle bir durumda eşlerin birbirleriyle açık bir şekilde konuşarak istek ve arzularını dile getirmeleri, fantezilerini paylaşmaları, eşlerini de benzer şekilde teşvik etmeleri, erotik ortam yaratmaları faydalı olacaktır. Eğer bireysel çabalarla bu sorun aşılamıyorsa bir cinsel terapistten profesyonel destek alınması uygun olur.