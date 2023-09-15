Farklı galibiyet aldatmadı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa’da gruplarda mücadele edecek. Üç büyükler yurt dışında yıpranacağı sürede dördüncü büyük Trabzon için bu sezon avantajlı görünüyor. Ligimiz takımları arasında seviye farkı çok açıldı. İlk üçün dışında kalmak Trabzon için başarısızlıktır.

Son haftaki beş gollü galibiyet Trabzon yönetimini aldatmadı şampiyonluk mücadelesi içinde olmak için milli arada yıldız transfer atağına kalktı. Başkan Ertuğrul Doğan, “Geçen sezonun hataları bugün karşımıza ciddi maliyetler çıkardı” dese de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Pepe, Onuachu, Mendy, Berat’ı alarak taraftarını coşturdu. Kanat oyuncuları ve santrfor takviyesi ile hücum hattında Trezeguet, Umut ve Visca’ya alternatif üreterek rekabet sağlandı.

Yapılan 10 yabancı transfer yanında geleceğe yatırım da unutulmadı genç Onuralp Çevikkan (kaleci), Göktan Gürpüz ve Mehmet Can Aydın takıma katıldı. Kulübün geçen sezon şampiyonluk sonrası yaşanan travmayı bu sezon atlatması gerekiyor.