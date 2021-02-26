Facianın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği restorandaki yangın faciasının boyutu, ortaya çıktı.

Harabeye dönen, tavanı çöken restoran kullanılamaz hale gelirken, hayatını kaybedenlerden İran uyruklu 2 kadının kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Yangında ölen Ahmet Dedeşin’in ise pek çok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Honaz Dağı Milli Parkı’nın girişinde bulunan bir restoranda, dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olduğu öğrenilen restorandan duman yükseldiğini gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından restoranda yapılan incelemede, 3 kişinin cesedine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, ölenlerden birinin yangın sırasında dükkana dışarıdan bazı eşyaları getirmek için çıkan işletmeci Serkan Çolak’ın arkadaşı Ahmet Dedeşin olduğu tespit edildi.

Yanarak ölen 2 kadının kimliği ise henüz belirlenemedi. Yangını o sırada dışarıda bulunan işletme sahibi Serkan Çolak’ın, itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. İncelemede yangının, yanıcı madde atılan sobanın parlaması sonucu çıktığı belirlendi. Hayatlarını kaybeden Ahmet Dedeşin (49) ile İran uyruklu 2 kadının cansız bedeni, Savcılık incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi.

İRANLI KADINLARIN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında çatısı çöken, iç kısmı tamamen kül olan restoranda içine yanıcı madde dökülen sobanın devrildiği ve kullanılamaz hale geldiği kameralara yansıdı. Kısa sürede alevlere teslim olarak harabeye dönen restoranda hayatını kaybeden Ahmet Dedeşin’in ‘dolandırıcılık’, ‘evrakta sahtecilik’, ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçlarından arama kararı olduğu öğrenildi. İran uyruklu 2 kadının ise kimliklerinin araştırıldığı öğrenildi.

ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki restoranda çıkan yangında alevlerin ormana sıçramadan, kısa sürede müdahale etmesi olası bir faciayı önledi. (DHA)